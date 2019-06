Nouvelle manifestation attendue à Hong Kong, appel à la démission de Lam

HONG KONG, 16 juin (Reuters) - Plusieurs centaines de milliers de personnes devraient à nouveau descendre dans les rues à Hong Kong dimanche malgré la suspension du projet de loi sur l'extradition, la veille, et elles pourraient désormais appeler à la démission de la cheffe du gouvernement hongkongais Carrie Lam.

Carrie Lam a annoncé samedi qu'elle suspendait pour une durée indéterminée le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine qui a soulevé une vague de contestation dans l'ancienne colonie britannique.

Le texte, qui aurait concerné les sept millions d'habitants de la région administrative spéciale mais également les ressortissants étrangers et chinois résidents ou de passage, était perçu par de nombreux Hongkongais comme une menace pour l'état de droit.

Près d'un million de personnes s'étaient rassemblées dimanche dernier pour demander la suspension de ce texte, la plus grosse manifestation qu'ait connue Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en juillet 1997 (). Les actes de protestation se sont poursuivis pendant toute la semaine, plongeant la ville dans la tourmente.

Les organisateurs de la manifestation espère un nombre au moins aussi important de participants ce dimanche.

Selon le décompte de la police, 240.000 personnes avaient pris part au rassemblement de dimanche dernier.

Plusieurs opposants au projet de loi ont dit que sa suspension n'était pas suffisante, appelant à la suppression du texte et à la démission de Carrie Lam.

"Si elle refuse de supprimer le projet de loi controversé dans son ensemble, on ne fera pas marche arrière. Elle reste, nous restons", a déclaré Claudia Mo, élue locale et membre du camp réclamant la démocratie.

Carrie Lam, qui n'était plus apparue en public et n'avait fait aucune déclaration depuis mercredi, n'a pas fixé samedi de délai à la suspension de la loi, interrompant de fait le processus législatif pour une durée indéterminée.

Interrogée à plusieurs reprises sur une éventuelle démission, la cheffe de gouvernement n'a pas répondu directement et a demandé qu'on lui "donne une seconde chance".

Elle a dit éprouver "une profonde peine et de profonds regrets que des dysfonctionnements et différents autres facteurs aient provoqué d'importantes controverses et contentieux dans la société". (Anne Marie Roantree et Clare Jim; Jean Terzian pour le service français)