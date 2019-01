Nouvelle manifestation contre Orban et la réforme du travail à Budapest

BUDAPEST, 19 janvier (Reuters) - Plusieurs milliers de Hongrois ont à nouveau manifesté samedi à Budapest contre la réglementation des heures supplémentaires adoptée le mois dernier et la politique du Premier ministre Viktor Orban.

Les manifestants, rassemblés derrière une banderole clamant "On en a assez !", ont défilé jusqu'au pied du château médiéval de Buda, devenu le foyer de la contestation.

La réforme du code du travail adoptée en décembre à l'initiative du Fidesz, le parti au pouvoir, autorise les employeurs à exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an à leurs salariés.

Le Fidesz, crédité cette semaine de 32% des intentions de vote par l'institut Zavecz Research, a perdu trois points, mais conserve une avance confortable sur l'opposition.

Le parti nationaliste Jobbik obtient 11% et le socialistes, 7%. Un tiers des sondés sont sans opinion.

Arrivé aux affaires en 2010 et reconduit triomphalement en avril, Viktor Orban a remis en cause l'équilibre des pouvoirs en multipliant les nominations au sein de l'appareil judiciaire et des organes de tutelle, en muselant la presse ou en accordant de nombreux marchés publics à des proches. Il s'oppose en outre très fermement à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Le Parlement européen a invité en septembre les Etats membres à sanctionner la Hongrie pour atteinte aux règles démocratiques européennes, violations des droits civiques et corruption, une mesure sans précédent.

(Krisztina Fenyo, Jean-Philippe Lefief pour le service français)