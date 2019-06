Nouvelle offensive aérienne des forces d'Haftar sur Tripoli

TRIPOLI, 7 juin (Reuters) - L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a annoncé avoir mené jeudi une offensive aérienne contre le secteur militaire de l'aéroport de la capitale Tripoli pour une deuxième soirée consécutive.

Malgré le conflit en Libye et autour de la capitale, le trafic aérien n'a pas été perturbé depuis et à destination de l'aéroport de Mitiga.

Dans un communiqué, l'ANL a dit avoir ciblé un "avion turc", sans donner davantage de précision.

L'ANL, qui contrôle l'est de la Libye, a lancé début avril une offensive contre Tripoli, où elle fait face à la résistance des forces fidèles au gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale.

Soutenue principalement par l'Egypte et les Emirats arabes unis, l'armée d'Haftar accuse la Turquie de soutenir le GNA et les forces qui lui sont fidèles. (Arman Al Warfalli et Ulf Laessing; Jean Terzian pour le service français)