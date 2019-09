Bourse de Paris : Nouvelle phase de détente sino-américaine

La séance de mardi devrait démarrer sous de meilleurs auspices que celle de la veille, qui a vu les places européennes reculer assez nettement après une nouvelle série d'indicateurs négatifs pour la croissance de la zone euro. Pendant la nuit, le Secrétaire d'Etat américain au Trésor, Steven Mnuchin, a révélé que les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis reprendront dans 15 jours aux Etats-Unis, en sa présence et celle de Robert Lighthizer, face une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He. Tôt ce matin, Pékin a envoyé des signaux positifs sur des achats agricoles aux Etats-Unis.

L'actualité géopolitique est divisée en deux événements majeurs ce matin. D'une part, une série d'engagements sur le climat pris à l'ONU par des entreprises et des Etats, sans que les plus gros pollueurs ne s'associent concrètement aux initiatives. D'autre part, le ralliement des grands dirigeants européens à la position américaine selon laquelle l'Iran est à l'origine des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes il y a dix jours. "Il est clair pour nous que l'Iran porte la responsabilité de cette attaque. Il n'y a pas d'autre explication plausible", ont déclaré Angela Merkel, Boris Johnson et Emmanuel Macron dans un communiqué commun. Pour autant, des efforts diplomatiques étaient en cours en marge de l'assemblée générale de l'ONU pour forcer une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rohani.

A Londres, la Cour suprême a prévu de rendre son verdict ce matin sur la légalité de la suspension de la Chambre des communes par Boris Johnson. De quoi continuer à alimenter la zizanie politique.

Les indicateurs avancés européens évoluent dans le vert ce matin. Les marchés chinois se reprennent après leurs baisses de la veille, tandis que Tokyo, après une séance fériée, affiche une orientation haussière en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

Deux indices de confiance domineront la séance du jour : celui compilé par l'Ifo, qui jauge le climat des affaires en Allemagne (10h00) et celui de la confiance des consommateurs américains publié par le Conference Board (16h00). Entre les deux, pas grand-chose à se mettre sous la dent.

L'euro a logiquement souffert hier après des indicateurs PMI avancés européens très médiocres, avant de se stabiliser juste sous 1,10 USD. L'once d'or continue à attirer les investisseurs pour ses vertus défensives, à 1521 USD ce matin. Le pétrole est légèrement haussier, à 64,43 USD pour le Brent, tandis que le WTI évolue à 58,40 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 1,706% sur 10 ans (-1,21%). Après une séance en vive baisse hier, le Bitcoin s'échange à 9717 USD.

Les principaux changements de recommandations

ArcelorMittal : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 24 à 20 EUR.

EssilorLuxottica : Deutsche Bank passe d'achat à conserver malgré un objectif relevé de 130 à 138 EUR.

Kloeckner : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,90 à 7,40 EUR.

LVMH : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 389 à 388 EUR.

Nanobiotix : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours abaissé de 23 à 21 EUR.

Pets at Home : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer malgré un objectif de cours relevé de 135 à 150 GBp.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 à 120 EUR.

Salzgitter : Jefferies passe de conserver la sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.

SSAB : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 32 à 31,50 SEK.

Suez : Citi reprend le suivi à neutre en visant 14,50 EUR.

Veolia : Citi reprend le suivi sur une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 28 EUR.

Voestalpine : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 23 EUR.

L’actualité des sociétés

Le conseil d’administration de Total est en mesure d’accélérer la croissance de son dividende, en proposant une augmentation de 5 à 6% par an, alors que le curseur était placé à 3% jusque-là. Les autorités américaines ont besoin de plus de temps, c'est assez fréquent dans ce type de transaction, pour avaliser le rachat de Medidata par Dassault Systèmes. XL Airways, qui a officiellement été placée en redressement judiciaire, avec possibilité de dépôt d'offres d'ici samedi midi, réitère son appel du pied à Air France-KLM. Société Générale promet de lever 120 Mds€ pour la transition énergétique d'ici 2023 et s'engage à réduire à zéro son exposition au secteur du charbon thermique d'ici 2040. TechnipFMC accepte de payer 5,1 M$ pour une enquête sur des pots-de-vin initiée par le régulateur américain. Saint-Gobain s'engage sur la neutralité carbone d'ici 2050. Caceis (Crédit Agricole) réussit son OPA sur le néerlandais Kas Bank. Cotation suspendue pour Oceasoft. Deinove renforce sa plateforme technologique avec le système CRISPR-cas9 (dite des ciseaux moléculaires). Gaussin licencie à STEL de nouvelles licences pour fabriquer et commercialiser l'AGV Performance. GTT était à Houston sur le salon Gastech. Clasquin, EOS Imaging, Mauna Kea, Solutions 30, CS Group, Advicenne, Genoway, Aures, Augros, Genomic Vision ont publié leurs comptes.

Dix-neuf multinationales proposent une coalition en faveur du climat et de la biodiversité, dont Danone, Nestlé, L'Oréal, Kering, Barry Callebaut ou Unilever. Anheuser-Busch Inbev fixe en bas de fourchette, à 27 HKD, le prix de l'IPO de sa filiale Budweiser Brewing Company APAC à Hong Kong, ce qui permettra malgré tout de lever 5 Mds$. La Commission européenne pourrait ouvrir une enquête antitrust sur le rachat d'Embraer par Boeing. Facebook, Twitter, Google et consorts vont créer une structure indépendante pour renforcer leur lutte contre l'extrémisme. Boeing a proposé un fonds doté de 100 M$ pour indemniser les familles des 346 victimes des deux accidents du B737MAX, soit 144 500 USD par famille, indépendamment du contentieux qui pourrait avoir lieu ultérieurement. Samsung Display (Samsung Electronics) réfléchit un investissement de 11 Mds$ dans une usine sud-coréenne. Le CEO de WeWork aurait accepté de réfléchir sur son rôle, après avoir été critiqué par ses actionnaires. La grève d'UAW chez General Motors entre dans son neuvième jour. American Express va racheter jusqu'à 120 millions d'actions et renforcer son dividende. Facebook rachète la startup CTRL-Labs, spécialisée dans le contrôle des machines par la pensée, pour un montant qui pourrait se situer entre 500 M$ et 1 Md$. Apple a terminé la séance en hausse hier, après avoir obtenu de Washington 10 des 15 demandes d'exemptions de droits de douanes réclamées.