Fribourg (awp/ats) - Le Ministère public fribourgeois classe une deuxième plainte de Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF) contre Damien Piller, celui-ci n'ayant commis aucune infraction pénale. Le prévenu est indemnisé à hauteur de 48'130 francs suisses, frais et indemnité étant à charge du géant orange.

Migros reprochait à l'homme d'affaires de lui avoir fait perdre près de 10 millions dans une transaction immobilière à Granges-Paccot en 2016, et d'avoir tenté, en décembre 2018, d'acheter au grand distributeur un terrain à Romont pour une valeur de 2 millions inférieure à sa valeur réelle, a indiqué jeudi le Ministère public (MP).

Le gérant orange accusait encore Damien Piller, président de MNF jusqu'en 2020, de l'avoir incité à investir dans l'implantation d'une succursale déficitaire à Neyruz, afin de favoriser l'un de ses propres projets immobiliers et, enfin, d'avoir obtenu un montant de 300'000 francs suisses en marge d'une construction à Domdidier en mai 2017.

Le MP a relevé le caractère infondé de la plainte pénale déposée par MNF à l'encontre de Damien Piller, "qui n'exerçait aucune emprise sur l'administration et la direction de l'entité". L'affaire était essentiellement de nature civile, les audits de la coopérative régionale sise à Marin (NE) hors de propos.

Plaintes infondées

Sont aussi rappelées les fuites organisées par la partie plaignante dans la presse, notamment à la veille des premières auditions par le MP. C'est pourquoi celui-ci a décidé de mettre les frais de justice et l'indemnité accordée à l'homme d'affaires fribourgeois à la charge de MNF, selon le communiqué.

"Une nouvelle fois, ces plaintes infondées ont été déposées par Migros dans le seul but de se débarrasser d'un président de coopérative jugé trop influent et s'engageant fortement contre une volonté de centralisation excessive au sein de la Fédération des coopératives Migros", a réagi Damier Piller, via ses avocats.

Au-delà, ces derniers déplorent l'acharnement dont leur client a été l'objet. Ils saluent également la clarté de l'ordonnance de classement quant aux intentions réelles de Migros. "Plus aucune instruction pénale n'oppose Migros à Damien Piller devant le Ministère public", ont-ils rappelé.

Dans le détail, la procédure a mis en évidence que, dans le cadre de la transaction de Granges-Paccot, l'action de Damien Piller s'était "clairement" inscrite pour préserver les intérêts de Migros et que, si le prix d'acquisition du bâtiment pouvait être sujet à discussion, il n'était pas surfait en intégrant le contexte.

Une main tendue

Migros s'était engagée en effet en 2012 avec un bail de 15 ans à partir de 2015 pour exploiter une franchise OBI. La situation du marché du bricolage s'étant détériorée après 2012, Migros a rompu son partenariat avec OBI et cherché une solution pour ne pas avoir à régler le loyer à perte, écrit le MP.

Il est apparu que l'homme d'affaires avait apporté des solutions, en renégociant l'autorisation d'exploitation notamment. La situation projetée demeurant déficitaire si Migros restait locataire, l'acquisition du bâtiment lui permettait de dégager un bénéfice. Tout élément pénal a été "clairement" écarté, selon le communiqué.

A Romont, le terrain devait être vendu par Migros. Sur la base d'une estimation de 2014, Damien Piller a proposé que, si le géant orange ne trouvait pas de repreneur, l'une de ses sociétés acquière le bien pour 2 millions. Plutôt que d'accepter la proposition, Migros a lancé un appel d'offres et a vendu le terrain deux fois plus cher.

La procédure a permis encore de démontrer que Damien Piller n'était pas allé au-delà d'une main tendue et n'avait exercé aucune pression pour acquérir un terrain, dont il souhaitait depuis le début qu'il fût vendu à une société sans aucun lien avec lui-même.

Définitivement innocent

Quant à la décision d'implanter un magasin à Neyruz, elle a été prise par l'administration de MNF, alors que Damien Piller s'était récusé, en connaissance des perspectives financières déficitaires des premières années. Une telle décision implique une prise de risque stratégique et plusieurs facteurs l'ont influencée.

Le dossier ne contient aucun élément permettant de reprocher à Damien Piller d'avoir "astucieusement" amené Migros à ouvrir une succursale déficitaire, conclut le MP. Enfin, le cas de Domdidier est presque identique à celui des Migros de Belfaux et La Roche, dans lequel la première ordonnance de classement avait été rendue.

Le procureur général Fabien Gasser avait classé en janvier 2023 la première plainte de Migros de juillet 2019, notamment pour escroquerie et gestion déloyale, classement confirmé par le Tribunal cantonal en janvier 2024, puis par le Tribunal fédéral le 26 mars dernier. La seconde plainte datait pour sa part du 20 novembre 2020.

