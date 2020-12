Bourse de Londres : Nouvelle souche de coronavirus-L'Italie suspend les vols vers la Grande-Bretagne

MILAN, 20 décembre (Reuters) - L'Italie suspend les vols desservant la Grande-Bretagne, pour éviter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus, détectée dans le pays et considérée comme plus contagieuse, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères italien.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a précisé samedi que la nouvelle souche était à 70% plus contagieuse que la souche originelle, ce qui l'a poussé a durcir les mesures de restriction dans le pays quelques jours avant les fêtes de Noël.

"Comme gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens, et pour cette raison, après en avoir averti le gouvernement britannique, avec le ministère de la Santé, nous sommes sur le point de demander la suspension des vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne", a dit Luigi di Maio. "Notre propriété est de protéger les Italiens et nos compatriotes."

D'autres pays ont pris cette décision comme les Pays-Bas et la Belgique dans la journée de dimanche ou durant la nuit de samedi à dimanche. L'Allemagne l'envisagerait "sérieusement", selon l'AFP, tout comme la France, selon BFMTV. et (Agnieszka Flak, version française Caroline Pailliez)