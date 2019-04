Bourse de Paris : Nouvelle tentative à 5500 points pour le CAC40

Dans les jours et les semaines qui viennent, les séances boursières vont à nouveau vibrer au rythme des résultats d'entreprises. Ceux du premier trimestre 2019, censés permettre aux sociétés d'affiner leurs prévisions annuelles et aux investisseurs de se rassurer un peu après une vague d'indicateurs macroéconomiques anxiogènes. Le nombre de publications va se densifier la semaine prochaine avant d'exploser sur les deux suivantes. Plus de la moitié des plus grandes entreprises européennes et américaines (Stoxx Europe 600 et S&P 500) ont prévu de communiquer sur les dix séances de bourse comprises entre le 22 avril et 3 mai. Et encore, la concentration risque d'être accentuée sur certains marchés par la présence du lundi de Pâques.

Malgré cette déferlante de résultats, l'actualité macroéconomique ne passera pas au second plan. Tout en peaufinant le projet d'accord commercial avec la Chine, les Etats-Unis vont entamer, les 15 et 16 avril à Washington, un premier cycle de discussions avec le Japon. L'Europe ne perd rien pour attendre de ce point de vue, comme l'a rappelé hier Donald Trump dans un tweet rageur. Et puis il y a le Brexit et le délai supplémentaire obtenu par Theresa May pour ajuster un accord de sortie de l'UE qui puisse être voté au Parlement. La Première ministre espère toujours pouvoir trouver un compromis d'ici la fin du mois prochain, ce qui éviterait une coûteuse participation aux élections européennes. Les Brexiters sont furieux et les unionistes nord-irlandais menacent de retirer leur soutien au gouvernement. En attendant, l'exécutif a demandé aux fonctionnaires de cesser les préparatifs pour un Brexit dur.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

A Paris, le CAC40 a clôturé à 5485 points hier, non loin du cap symbolique des 5500. Ce matin, le CAC40 est hésitant à l'ouverture Trois temps forts aujourd'hui sur les marchés, la production industrielle européenne (11h00), les prix à l'import et à l'export aux Etats-Unis (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs américains compilé par l'Université du Michigan (16h00).L'euro a repris du terrain à 1,1290 USD ce matin, tandis que l'once d'or a reculé à 1291 USD. Après un léger reflux hier, l'or noir se stabilise à 71 USD pour le Brent et à 63,80 USD pour le WTI. Le taux de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans s'établit à 2,495%, quasiment stable. Le Bitcoin a sèchement perdu 5% hier, pour s'échanger ce matin à 5031 USD.