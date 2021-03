Nouvelle tentative de libérer le bateau qui bloque le Canal de Suez

* Un rocher sous le bateau pose problème-source

* Préparatifs pour transborder une partie des conteneurs

* L'Autorité qui opère le canal évoque des indemnisations

* 369 navires désormais bloqués à cause du porte-conteneurs

* Un coût de 14 à 15 millions de dollars par jour

par Yusri Mohamed

ISAMILIA, Egypte, 28 mars (Reuters) - Des équipes s'affairaient dimanche pour désensabler et remorquer le porte-conteneurs géant échoué dans le canal de Suez mais leurs efforts sont entravés par un rocher sous la coque du navire, ont rapporté deux sources.

Des dragueurs qui tentent de libérer le navire ont déjà dégagé 27.000 mètres cubes de sable jusqu'à une profondeur de 18 mètres et les efforts vont se poursuivre tout au long de la journée en tenant compte du vent et des marées, a expliqué l'Autorité du canal de Suez (ACS), qui opère la voie de navigation, dans un communiqué.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ordonné que des préparatifs soient engagés pour transborder une partie des 18.3000 conteneurs que transporte le navire, a déclaré le président de l'ACS Osama Rabie à la chaîne de télévision égyptienne Extra News.

Toute opération destinée à alléger la charge du navire ne pourra cependant commencer que lundi, a précisé une source au sein d'ACS.

Sous l'effet de vents violents, le M.V. Ever Given, long de 400 mètres, s'est placé il y a plus de cinq jours en diagonale de la section sud du canal et a planté sa proue dans le sable, perturbant le trafic sur l'un des itinéraires les plus empruntés au monde.

Au moins 369 bateaux attendent de pouvoir traverser le canal, a indiqué Osama Rabie, parmi lesquels des porte-conteneurs, des vraquiers, des tankers et des navires transportant du gaz naturel liquéfié.

Les transporteurs pénalisés pourraient se voir proposer des rabais, a déclaré Osama Rabie, tout en estimant que l'enquête devrait montrer selon lui que le canal n'est pas responsable de l'immobilisation du navire.

"Il y a des signaux positifs d'hier et de la journée d'avant", a expliqué le responsable sur la télévision d'Etat égyptienne.

"Le gouvernail ne bougeait pas et maintenant il bouge, l'hélice fonctionne désormais, il n'y avait pas d'eau à la proue du navire et maintenant il y en a et hier, il y a eu une déviation de quatre mètres à la proue et la poupe", a-t-il ajouté.

Deux sources au sein d'ACS ont toutefois indiqué qu'une masse rocheuse avait été découverte à l'avant du bateau, compliquant les efforts des équipes de sauvetage. (Avec Omar Fahmy et Momen Saeed Atallah au Caire, version française Gwénaëlle Barzic)