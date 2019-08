Nouvelles arrestations à Hong Kong, qui se prépare à d'autres manifestations

(.)

HONG KONG, 4 août (Reuters) - La police hongkongaise a annoncé dimanche avoir arrêté plus de 20 personnes après de violents heurts à la tombée de la nuit avec des manifestants, tandis que la ville se prépare à de nouvelles protestations et à une grève générale.

Samedi, des centaines de policiers anti-émeute ont tiré des grenades de gaz lacrymogène pendant des heurts avec des black blocs dans le quartier de Kowloon samedi soir, au terme d'une nouvelle journée de contestation antigouvernementale.

Plus de 20 personnes ont été arrêtées pour des faits d'agression et de rassemblement illégal, précise un communiqué de la police publié dimanche.

Les manifestants ont allumé des feux dans les rues, devant un commissariat de police et dans des poubelles, et ont bloqué un carrefour routier important.

Des manifestations massives sont prévues dimanche dans les districts de l'ouest de Hong Kong, notamment dans le secteur de Tseung Kwan O. Les activistes ont également appelé à une grève générale lundi dans le secteur des transports et les quartiers d'affaires.

Le mouvement de contestation, né du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, soutenue par Pékin, et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Le niveau des violences a également augmenté au fil des semaines, la police étant accusée d'avoir recouru à un usage excessif de la force contre les manifestants et d'avoir manqué à ses obligations de protéger ces derniers contre des attaques imputées à des gangs. (Farah Master; Arthur Connan pour le service français)