Nouvelles discussions prévues le 25 février entre Américains et taliban

DOHA, 27 janvier (Reuters) - Un nouveau cycle de pourparlers de paix entre les taliban afghans et les Etats-Unis a été fixé provisoirement au 25 février, ont annoncé dimanche les autorités du Qatar, au lendemain de l'annonce d'un projet d'accord.

"Les deux parties sont convenus à titre provisoire de se revoir le 25 février", a déclaré un responsable du ministère qatari des Affaires étrangères.

L'ébauche d'accord trouvé entre représentants des taliban et de Washington après six jours de discussions à Doha, la capitale du Qatar, ambitionne de mettre fin au conflit en Afghanistan.

De sources proches des taliban, on précise qu'il prévoit notamment le retrait des forces étrangères dans un délai de dix-huit mois et l'engagement que ni Al Qaïda, ni le groupe Etat islamique ne pourront utiliser l'Afghanistan comme base arrière - une des principales exigences des Etats-Unis qui sont intervenus militairement en Afghanistan fin 2001, après les attentats du 11-Septembre, pour renverser le régime des taliban qui avait donné asile au groupe d'Oussama ben Laden.

