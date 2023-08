De nouvelles personnes ont été évacuées de leur domicile sur l'île espagnole de Ténériffe samedi matin, alors qu'un incendie de forêt faisant rage dans le nord de l'île reste hors de contrôle, mais les flammes ont jusqu'à présent évité les principales zones touristiques.

De violentes flammes ont illuminé le ciel en fin de nuit de vendredi à samedi.

L'incendie s'est déclaré mercredi dans un parc national montagneux autour du volcan du mont Teide, le plus haut sommet d'Espagne, par un temps chaud et sec.

Le chef de la région, Fernando Clavijo, a déclaré vendredi en fin de journée que quelque 5 000 hectares avaient été touchés dans un périmètre de 50 km et que 7 000 personnes avaient été évacuées ou confinées chez elles.

En début de semaine, M. Clavijo a déclaré que l'incendie était le plus complexe auquel les îles Canaries aient été confrontées en 40 ans, en raison d'une combinaison de conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses, ainsi que d'un terrain difficile.

De nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi matin en raison de l'aggravation des conditions météorologiques au cours de la nuit.

"Le temps a changé et nous avons dû évacuer des villes du nord de Ténériffe, plus précisément cinq zones", a déclaré Manuel Miranda, conseiller régional chargé de la politique territoriale, de la cohésion territoriale et de l'eau, à la presse samedi.

M. Miranda a indiqué que les températures avaient augmenté au cours de la nuit, tandis que l'humidité avait chuté et que le vent s'était intensifié.

Il a indiqué que de nouvelles évacuations avaient été nécessaires en raison du "danger et de la proximité de l'incendie", ajoutant que jusqu'à présent, les autorités "ont évité toute perte humaine... et c'est notre principal objectif".

Les zones touristiques populaires de l'île n'ont pas été touchées jusqu'à présent et les deux aéroports fonctionnent normalement.

La chaleur torride et le temps sec de cet été ont contribué à l'apparition d'incendies de forêt d'une ampleur inhabituelle en Europe et au Canada. Au début du mois, des incendies sur l'île de Maui, à Hawaï, ont tué plus de 110 personnes et ravagé la station balnéaire historique de Lahaina.

Les scientifiques affirment que le changement climatique est à l'origine d'événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants.