par Phil Stewart et Idrees Ali

WASHINGTON, 24 février (Reuters) - Les forces américaines et britanniques ont visé samedi plus 18 cibles liées aux Houthis du Yémen, notamment des installations souterraines de stockage d'armes et de missiles, des systèmes de défense antiaérienne, des radars et un hélicoptère.

Les frappes on visé 18 cibles réparties sur huit sites au Yémen, ont dit dans un communiqué les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, ainsi que les pays partenaires que sont l'Australie, Bahreïn, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

Mouvement yéménite aligné sur l'Iran, les Houthis disent apporter leur soutien aux Palestiniens de Gaza en ciblant des navires israéliens ou des navires qui se rendent dans des ports israéliens. Ils demandent l'arrêt de l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne pour stopper leurs attaques.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes visaient à "perturber et à dégrader davantage les capacités de la milice houthi soutenue par l'Iran".

"Nous continuerons à faire comprendre aux Houthis qu'ils en subiront les conséquences s'ils ne mettent pas fin à leurs attaques illégales, qui nuisent aux économies du Moyen-Orient, causent des dommages à l'environnement et perturbent l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen et dans d'autres pays", a-t-il ajouté.

Al Masirah TV, le principal organe d'information télévisé du mouvement houthi, a rapporté samedi que les forces américaines et britanniques avaient mené une série de frappes sur la capitale, Sanaa.

(Reportage Phil Stewart et Idrees Ali, avec la contribution d'Adam Makary, Enas Alashray au Caire et Mohamed Ghobari à Aden, rédigé par Idrees Ali ; version française Kate Entringer)