Nouvelles immatriculations quasiment stables en novembre

Zurich (awp) - Les nouvelles mises en circulation ont été quasiment stables en rythme annuel le mois dernier. En novembre, 28'782 véhicules routiers ont été immatriculés en Suisse, soit 1% de moins qu'au même mois un an plus tôt, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi dans son relevé périodique.

Les différentes catégories de véhicules ont cependant évolué de manières diverses. Pour les voitures de tourisme, la variation a été de -5,9%, malgré l'explosion en pourcentage des véhicules à propulsion hybride (+117% à 5830 unités) et électrique (+178% à 2185 unités), qui n'a pas suffi à compenser la chute de plus d'un tiers des modèles à essence et de 15% des diesel.

Les immatriculations de poids lourds (+4,4%), de véhicules industriels (+5,1%) et agricoles (+12,8%) en revanche ont connu une évolution favorable, alors que celles de deux-roues motorisés se sont envolées de 44,6% à 1855 unités, indique l'OFS.

Depuis le début de l'année, 300'961 véhicules ont été mis en circulation, soit 18,3% de moins en comparaison annuelle. Pour les seules voitures de tourisme, la baisse est de près d'un quart (-24,8%) à 208'688 unités.

