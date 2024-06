par Stoyan Nenov

SOFIA, 9 juin (Reuters) - Les Bulgares se rendent aux urnes dimanche pour leur sixième scrutin législatif en trois ans qui ne devraient pas sortir le pays de l'impasse politique.

Les derniers sondages d'opinion suggèrent qu'aucun parti n'obtiendra de majorité, ce qui ouvrira la voie à une nouvelle série de négociations sur les coalitions une fois que les votes auront eu lieu.

"Je vote pour un avenir meilleur", a expliqué Antoaneta Hristova, 55 ans, employée dans le secteur du marketing et des relations publiques. "Cependant, pour être honnête, je pense que nous nous dirigeons vers de nouvelles élections - sept en trois ans. Nous sommes la risée de l'Europe depuis longtemps."

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 (4h00 GMT) et fermeront à 20h00 (17h00 GMT). Les premiers sondages de sortie des urnes seront annoncés immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats partiels sont attendus vers minuit (21h00 GMT).

"Je vote pour améliorer la situation et pour que les choses s'améliorent pour les enfants. La situation devient vraiment préoccupante ici, il y a beaucoup de criminalité", a rappelé Georgi Harizanov, 59 ans, ouvrier du bâtiment ayant voté tôt dans la matinée à Sofia.

La Bulgarie a besoin d'une période de stabilité pour accélérer l'utilisation des fonds de l'Union européenne destinés à ses infrastructures défaillantes et pour inciter à l'adoption de l'euro et à une participation pleine et entière à l'espace Schengen, espace européen ouvert aux frontières.

Les projets d'adhésion à la zone euro ont déjà été repoussés à deux reprises en raison d'objectifs d'inflation non atteints. L'adhésion est actuellement prévue pour le 25 janvier 2025.

L'incapacité à former un gouvernement stable augmenterait le risque de nouveaux retards, comme l'ont indiqué les analystes de Teneo dans un rapport publié la semaine dernière.

Jusqu'à présent, la Bulgarie n'a reçu que 1,4 milliard d'euros sur les 5,7 milliards d'euros de subventions disponibles dans le cadre de la facilité de redressement et de résilience de l'UE (RRF).

"Les progrès futurs sont incertains car le pays doit mettre en oeuvre des réformes politiquement sensibles dans le secteur de l'énergie, ce qui pourrait être plus difficile sans un gouvernement stable", ont-ils ajouté.

Le vote de ce dimanche a été déclenché par l'effondrement en mars d'une coalition comprenant le parti de centre-droit GERB et le parti réformiste Nous continuons le changement (PP).

Le dernier sondage Gallup, publié vendredi par l'agence de presse BTA, place le GERB en tête avec 25,9 % des voix, suivi de trois partis dans une course serrée pour la deuxième place. Le PP, le parti ultranationaliste pro-russe Revival et le Mouvement pour les droits et la liberté, qui représente principalement la minorité ethnique turque de Bulgarie, obtiennent respectivement 15,7 %, 15,5 % et 15,3 % des voix. (Stoyan Nenov; version française Nicolas Delame)