Nouvelles manifestations à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne

(Actualisé avec manifestations en cours)

CHEMNITZ, Allemagne, 1er septembre (Reuters) - Partisans et opposants de la politique migratoire d'Angela Merkel ont tenu samedi des manifestations distinctes à Chemnitz, ville de l'est de l'Allemagne où la mort d'un Allemand poignardé par deux migrants a provoqué de violentes manifestations d'extrême droite.

Plus de 1.200 policiers avaient été mobilisés pour assurer la sécurité lors de ces manifestations.

Le meurtre de Daniel H., un Allemand de 35 ans, a déclenché plusieurs jours de manifestations xénophobes dans l'est de l'Allemagne, fief des mouvements anti-immigrants Pegida et AfD.

L'arrivée de centaines de milliers de migrants et réfugiés venus du Proche-Orient, en 2015, a alimenté des sentiments xénophobes et permis à l'AfD ou Pegida d'avoir le vent en poupe.

La manifestation des sympathisants de gauche, sous la bannière "L'amour plutôt que la haine", a débuté à 13h00 GMT dans le centre de Chemnitz, appelée Karl-Marx-Stadt du temps de la RDA. Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvés sur une grande place de la ville, où voici quelques jours des heurts avaient opposé des extrémistes de droite aux forces de police.

A l'autre bout de la ville, des manifestants d'extrême droite se sont rassemblés près d'un énorme buste de Karl Marx avant d'entamer une marche à travers la ville.

La chancelière Angela Merkel, qui a conclu vendredi une tournée de trois jours en Afrique, ne s'est pas exprimée directement sur les événements de Chemnitz, ville proche de la frontière tchèque.

"Où est-elle? Elle voyage en Afrique", a déclaré un manifestant à la foule. "Elle devrait être ici pour répondre à ses citoyens!".

Des centaines de membres de l'extrême-droite s'étaient rassemblés dimanche et lundi pour dénoncer le meurtre. Des heurts ont éclaté avec la police et des contre-manifestants et plusieurs migrants ont été blessés après que les autorités ont indiqué qu'un Syrien et un Irakien étaient soupçonnés dans le meurtre de l'Allemand.

La justice a ouvert mercredi une enquête sur la fuite d'un mandat d'arrêt visant l'un des suspects du meurtre, un Irakien de 22 ans, la diffusion de ce document censé rester confidentiel ayant pu être commise à dessein pour jeter de l'huile sur le feu et alimenter la haine contre les migrants. (Oliver Bath; Arthur Connan et Eric Faye pour le service français)