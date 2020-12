Nouvelles mesures à Séoul face au rebond du coronavirus

SEOUL, 6 décembre (Reuters) - La Corée du Sud va renforcer les règles de distanciation sociale dans la capitale Séoul et ses environs alors que les autorités sanitaires tentent de contenir la plus importante vague d'infections au coronavirus en neuf mois, rapportent dimanche les médias locaux.

La décision intervient après que le gouvernement a mis en œuvre samedi des mesures sans précédent dans un pays qui avait réussi à contrôler l'épidémie initialement grâce notamment à une identification efficace des chaînes de contamination.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a signalé 631 nouveaux cas de contaminations au coronavirus à minuit samedi - soit le niveau le plus élevé depuis un pic atteint en février et début mars -, portant le total de cas recensés par le pays à 37.546, pour 545 décès.

La nouvelle vague d'infections a porté le nombre de cas actifs en Corée du Sud à un record de 7.873, selon le KDCA, suscitant des inquiétudes quant à la diminution du nombre de lits d'hôpitaux disponibles.

Nombre des cas récents ont été concentrés à Séoul, qui a décidé samedi des couvre-feux sans précédent, fermant la plupart des établissements et des magasins à 21 heures pendant deux semaines et réduisant les transports en commun de 30% le soir.

En vertu des mesures décidées dimanche, les rassemblements de 50 personnes ou plus sont interdits et des jauges plus strictes seront imposées aux rassemblements religieux et aux écoles, tandis que les entreprises comme les gymnases et les bars à karaoké devront faire face à de nouvelles restrictions, selon l'agence de presse Yonhap

Ces mesures renforcées dureront au moins trois semaines, jusqu'à la fin du mois, a de son coté rapporté l'agence News1. (Josh Smith, version française Benjamin Mallet)