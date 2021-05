Nouvelles : Herzberg50 et le portail NobelCanada

TORONTO, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada, un organisme de sensibilisation au patrimoine, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de Patrimoine canadien et du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), de même qu’avec l’Université de la Saskatchewan et Esri Canada afin de mener cette année un projet national de commémoration pour souligner le 50e anniversaire de l’attribution du prix Nobel de chimie à Gerhard Herzberg. Ce projet s’inscrit dans une série d’initiatives visant à honorer, en 2022-2023, tous les lauréats canadiens du prix Nobel.



HERZBERG50 mettra en lumière la recherche qui a valu à Gerhard Herzberg son prix Nobel ainsi que les retombées de cette distinction sur la politique scientifique et l’éducation. L’événement braquera également les projecteurs sur le remarquable parcours de ce savant, avec une narration étayée par NobelCanada, un espace numérique destiné à rendre hommage aux lauréats canadiens du prix Nobel et à rappeler leurs exploits et leur profonde empreinte sur ce pays. « C’est un honneur pour l’équipe de Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada de célébrer les réalisations des lauréats canadiens du prix Nobel au cours des deux prochaines années. Gerhard Herzberg a connu un parcours remarquable, emblématique de celui de tous nos inspirants lauréats du prix Nobel, et nous tenons à lui rendre un hommage particulier », a déclaré Neil Orford, président de Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada. Son engagement de toute une vie en faveur de la recherche a défini une nouvelle norme pour l’enseignement scientifique au Canada, et nous sommes fiers d’inaugurer le portail NobelCanada avec Herzberg50 en 2021. »

Grâce au soutien de partenaires, Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada puisera dans la recherche approfondie et les vastes archives numériques conservées par le CNRC, l’Université de la Saskatchewan et d’autres grands établissements universitaires et de recherche partout au pays pour héberger des projets de commémoration nationaux bilingues sur son site Web. Ces projets permettront à de jeunes Canadiens de découvrir la vie et les contributions de ceux qui ont été à la fine pointe de l’innovation scientifique au cours du siècle dernier.

La première initiative de commémoration présentera une mosaïque numérique de « micro-récits » et des outils pédagogiques connexes qui sonderont l’incidence de la recherche de Herzberg et de son histoire personnelle. Les écoles, les musées, les établissements d’enseignement et les organismes ayant pour vocation de transmettre des notions de physique et de chimie auront accès aux articles, aux plans de leçon, aux outils numériques, aux ressources et aux artefacts du site par l’entremise de nos modèles novateurs de cartographie narrative et de présentation virtuelle de contenus, qui pourront être utilisés à des fins d’apprentissage partout au pays, en présentiel ou en ligne.

Financée par le Programme des célébrations et des commémorations de Patrimoine canadien, l’initiative exploitera les médias et la pédagogie numériques, en puisant dans un contenu basé sur notre modèle de réflexion axée sur la conservation, que nous appelons « démarche curatoriale ». Les jeunes apprenants seront encouragés à devenir des « détectives numériques », et à se familiariser avec l’art de la création et de la transmission de récits dans leurs communautés.

« Pour intéresser les jeunes aux événements du passé, nous devons nous assurer qu’ils disposent de ressources éducatives adaptées à leur réalité. Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer ce projet commémoratif national visant à souligner le 50e anniversaire du prix Nobel de chimie de Gerhard Herzberg. J’espère que cette histoire remarquable et ce bel exemple à suivre sauront inspirer une nouvelle génération de scientifiques. »

– L’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Le Conseil national de recherches du Canada est un important partenaire financier du projet Herzberg50.

« Cette année marque deux étapes importantes pour le Canada et l’Allemagne : le 50e anniversaire de l’attribution du prix Nobel de chimie à Gerhard Herzberg et le 50e anniversaire de l’Accord germano-canadien de coopération scientifique et technique », a expliqué Mitch Davies, président du CNRC. M. Herzberg était un scientifique de renommée mondiale qui a fait progresser les connaissances et a repoussé les limites en chimie, en physique et en astrophysique par sa passion pour l’excellence et l’exploration scientifique en tant que professeur en Allemagne, puis comme chercheur au CNRC. Le CNRC est honoré de célébrer son legs. »

Le projet s’appuiera également sur les archives et la recherche historique de l’Université de la Saskatchewan, où Gerhard Herzberg a poursuivi dix années de travaux intensifs.

« Les travaux de M. Herzberg témoignent de l’importance de la recherche fondamentale, dont les applications transformatrices se concrétisent au fil du temps, a souligné Peter Stoicheff, président de l’Université de la Saskatchewan. « Je suis fier de savoir que l’Université de la Saskatchewan et le Canada l’ont accueilli ainsi que son épouse, alors qu’aucun autre pays ou université n’osait le faire, et lui ont ainsi permis d’entreprendre de superbes travaux sur la voie du prix Nobel. Son héritage se manifeste aujourd’hui de bien des façons, notamment au Centre canadien de rayonnement synchrotron de l’Université de la Saskatchewan, où des scientifiques de tout le Canada et du monde entier continuent de percer les mystères de la structure atomique. »

Esri Canada apporte un soutien à Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada avec sa technologie cartographique innovante ArcGIS, qui sera utilisée pour enseigner et commémorer la vie et l’œuvre de Gerhard Herzberg et d’autres lauréats canadiens du prix Nobel.

« Esri Canada se réjouit de collaborer avec Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada en intégrant le patrimoine numérique à l’enseignement, d’un océan à l’autre, de la maternelle à la 12e année, à l’aide d’outils du XXIe siècle et de techniques de narration novatrices pour souligner le 50e anniversaire du prix Nobel de chimie décerné à Gerhard Herzberg. Faire ainsi revivre l’histoire nous permet à tous de célébrer les moments marquants de notre passé avec la technologie de l’époque actuelle. »

- Jean Tong, directrice de l’éducation de la maternelle à la 12e année chez Esri Canada

Defining Moments Canada/Moments déterminants Canada est un organisme spécialisé dans les domaines de la conservation du patrimoine numérique et de l’éducation – fer de lance d’une mobilisation éducative innovante et de la commémoration de l’histoire du Canada à l’aide d’outils et de compétences de narration du XXIe siècle. L’organisme a auparavant organisé les commémorations nationales de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1920 au Canada et du 75e anniversaire du jour J, Juno75. En 2020, il a lancé Insuline100, un projet commémoratif de trois ans visant à souligner le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline, en plus de diriger la commémoration numérique nationale du JourVE75, en partenariat avec Anciens Combattants Canada.

