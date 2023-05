Zurich (awp) - Le groupe de services financiers SIX a nommé trois nouveaux administrateurs lundi lors de l'assemblée générale. Les autres membres du conseil d'administration, notamment le président Thomas Wellauer, ont été confirmés dans leurs postes.

Les actionnaires de SIX ont voté en faveur d'Andreas Utermann, président de la banque Vontobel, Sven Holstenson, associé-gérant désigné du groupe bancaire Pictet, et Roger Reist, membre de la direction de la banque Raiffeisen, selon un communiqué.

"L'intégration de ces professionnels expérimentés dans le conseil d'administration de SIX renforcera le leadership de l'entreprise et apportera de précieuses perspectives", a estimé M. Wellauer, ajoutant qu'"ils joueront un rôle central dans la croissance continue et la réussite de l'entreprise".

Les trois nouveaux nommés succèdent à Herbert Scheidt, Lorenz von Habsburg Lothringen et Jürg Gutzwiller qui ont quitté l'organe de surveillance en raison de l'arrivée à échéance de leur mandat et de leur départ à la retraite.

