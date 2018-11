Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela

WASHINGTON, 1er novembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont instauré jeudi de nouvelles sanctions contre le Venezuela, visant notamment ses exportations d'or, a annoncé le conseiller de la présidence à la Sécurité nationale, John Bolton.

Il a promis que la présidence Trump maintiendrait une politique de fermeté à l'encontre des "dictateurs et des despotes proches de nos côtes", visant expressément le Venezuela, Cuba et le Nicaragua

John Bolton indique que le président américain a signé un décret présidentiel interdisant aux ressortissants américains d'entretenir des relations d'affaires avec des entités et des individus liés à la vente d'or depuis le Venezuela.

Des sanctions ont également été annoncées à l'encontre de plus d'une vingtaines d'entités soupçonnées d'être liées à l'armée et au renseignement cubains. (Steve Holland et Roberta Rampton, Nicolas Delame pour le service français)