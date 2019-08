Nouvelles sanctions de Washington contre le gouvernement vénézuélien

WASHINGTON, 6 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret imposant des sanctions sur tous les biens et intérêts aux Etats-Unis du gouvernement vénézuélien du président en exercice Nicolas Maduro, dont Washington ne reconnaît pas la légitimité.

L'administration américaine, qui a reconnu le chef de file de l'opposition et président autoproclamé, Juan Guaido, comme chef d'Etat légitime, a engagé une campagne de pression contre Caracas dans le but de chasser Nicolas Maduro du pouvoir.

Washington a notamment imposé en juin dernier des sanctions à Nicolas "Nicolasito" Maduro, le fils du dirigeant socialiste.

Selon des informations du Los Angeles Times le mois dernier, l'administration Trump a prévu d'attribuer à l'opposition vénézuélienne plus de 40 millions de dollars initialement prévus comme aide humanitaire aux pays d'Amérique centrale afin de payer salaires, frais de transport et frais de propagande.

Le président Maduro, qui a l'appui de la Chine et de la Russie, conserve dans son pays le soutien de l'armée et d'autres institutions. Il considère Juan Guaido comme un laquais des Etats-Unis. (Makini Brice et Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)