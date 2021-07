Novacyt S.A. : David Allmond est nommé Directeur Général suite à la décision de Graham Mullis de prendre sa retraite

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe »), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce la nomination de David Allmond en tant que Directeur général et membre du Conseil d'administration à compter du 18 octobre 2021. À cette date, Graham Mullis, ayant informé le conseil d'administration qu'il souhaitait prendre sa retraite après 13 ans passés au sein du Groupe, quittera ses fonctions de Directeur général et de membre du conseil d'administration.

David, 51 ans, dispose d'une expérience importante de direction d'entreprises des sciences de la vie qui jouissent d’un développement et d’une croissance significatives, et qui déploient leurs activités sur de nouveaux marchés mondiaux. Il occupe actuellement le poste de Chief Business Officer chez Amryt Pharma (Nasdaq : AMYT, AIM : AMYT), où il a joué un rôle clé dans le développement de la société pour en faire un leader mondial dans le domaine des médicaments contre les maladies rares et orphelines. Avant cela, David a occupé des postes de plus en plus seniors dans les domaines de la vente et du marketing chez Amgen, Celgene et Aegerion Pharmaceuticals. David est titulaire d'une licence en microbiologie de l'Imperial College. David sera soutenu par l'équipe de direction de Novacyt, récemment renforcée.

Graham prendra sa retraite après 13 années passées au sein du Groupe, à la fois en tant que Directeur général de Novacyt et anciennement Directeur général de Lab21, qui a été acquise par le Groupe en 2014. Graham s'engage à assurer une transition harmonieuse avec David et continuera à diriger le Groupe en tant que Directeur Général jusqu'à ce que David rejoigne le Groupe.

James Wakefield, Président de Novacyt, déclare :

« Le conseil d'administration est convaincu qu'après une recherche approfondie, nous avons trouvé le bon leader pour écrire le prochain chapitre de croissance de Novacyt, suite à la décision de Graham de se prendre sa retraite. Nous sommes impatients de travailler avec David et l'équipe de direction récemment renforcée pour mener à bien la stratégie du Groupe de croissance organique, de R&D et d'acquisition, que nous avons récemment réitérée lors de nos résultats annuels.

Le Groupe a une énorme gratitude envers Graham pour son travail acharné, sa détermination et son leadership. Il laisse en héritage la création de l'une des principales entreprises de diagnostic du Royaume-Uni et devrait être fier du rôle que le Groupe a joué, et continue de jouer, pour soutenir les pays et les entreprises dans leur réponse à la pandémie de COVID-19. »

David Allmond, Directeur général nommé de Novacyt, commente :

« Je suis ravi de rejoindre Novacyt à une période charnière de son développement et j'ai hâte de poursuivre le travail remarquable que Graham a accompli au sein du Groupe au cours des 13 dernières années. Novacyt est prête pour sa prochaine phase de croissance et je suis convaincu de pouvoir diriger efficacement le Groupe tout au long de cette période, en travaillant en étroite collaboration avec l'excellente équipe de direction et le Conseil d'administration, afin d'apporter une contribution significative à la santé mondiale et de fournir une valeur durable et continue à nos actionnaires. »

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

« Cela a été, et reste, un privilège d'avoir dirigé et travaillé avec l'équipe exceptionnelle de Novacyt. Le Groupe est bien plus que le succès qu'il a connu au cours des 18 derniers mois, lorsque nous avons joué un rôle important dans la réponse à la pandémie de COVID-19. Je suis convaincu que Novacyt dispose des fondations et de la culture nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie, qui lui permettra de consolider sa position de leader dans le domaine du diagnostic spécialisé. C'est donc avec une grande fierté que je transmets la direction de Novacyt à David, confiant dans ses capacités à mener le Groupe vers des succès encore plus grands.

Enfin, je tiens à remercier le Conseil d'administration et tous mes collègues pour leurs conseils et leur soutien au fil des ans. J'ai hâte de voir Novacyt poursuivre sa passionnante aventure. »

Le poste de David au sein du conseil d'administration de Novacyt sera proposé à la ratification des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle 2022 de la Société.

