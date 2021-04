Novacyt S.A. (« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe ») : Rapport d'activité

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, présente les dernières informations relatives à son contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) et fournit un rapport d'activité non audité pour le trimestre clos le 31 mars 2021.

Contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC)

Le 29 septembre 2020, Novacyt a annoncé un deuxième contrat d'approvisionnement avec le DHSC pour les kits exsig® COVID-19 Direct et d'autres produits. Dans le rapport d'activité annuel annoncé le 29 janvier 2021, Novacyt a expliqué qu'il était en discussions actives avec le DHSC concernant une extension du contrat d'approvisionnement. Malheureusement, l’extension du contrat n'a pas abouti, bien que le Groupe ait fourni PROmate™ au premier trimestre 2021, conformément à la demande du DHSC. En outre, les parties sont désomais en conflit concernant le contrat, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Cependant, après avoir consulté ses conseils juridiques, le Groupe estime qu'il a de solides raisons de faire valoir ses droits contractuels.

Rapport d’activité pour le premier trimestre et perspectives pour l’année 2021

Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires de 83,0 millions d'euros (72,6 millions de livres sterling) au premier trimestre 2021. Environ 50% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a été généré par les ventes au DHSC, principalement PROmate™. Les près de 50% restants du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a bénéficié de la croissance continue des ventes internationales et de l'expansion des opérations de test du Groupe pour le secteur privé.

Etant donné la nature de la pandémie de COVID-19 et la demande de tests de diagnostic en constante évolution, le Groupe continue d'avoir une visibilité limitée sur les futures ventes. Bien que les administrateurs soient convaincus que la signature de nouveaux contrats se poursuivra à mesure que Novacyt développe ses ventes internationales et ses tests pour le secteur privé, ils pensent que le chiffre d'affaires et le bénéfice pour 2021 pourraient être inférieurs aux attentes actuelles du marché en raison de l'absence de l'extension du contrat avec le DHSC.

Novacyt s'attend à ce que PROmate™ continue d’être déployé dans les hôpitaux, dans le secteur privé et sur les marchés internationaux dans un avenir prévisible, bien que le Groupe estime que les ventes de PROmate™ du premier trimestre pourraient être suffisantes pour soutenir les plans de déploiement actuels du NHS pour le reste de l'année 2021.

Le Groupe est conforté par la demande pour ses laboratoires de traitement mobiles et son portefeuille SNPsig®, tous deux lancés au premier trimestre 2021, respectivement pour les tests dans le secteur privé et la détection des variants de la COVID-19. De nouveaux produits de dépistage rapide (Lateral Flow Test) COVID-19 sont également en cours de développement, afin d'accroître la capacité du Groupe à répondre à l'évolution de la demande de tests COVID-19.

Les administrateurs estiment que le Groupe reste bien positionné pour tirer parti des futures opportunités de croissance, car elle continue d'élargir son portefeuille de produits et son offre de services.

Les informations contenues dans la présente annonce sont considérées par la Société comme des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement relatif aux abus de marché (UE) n° 596/2014 (tel que révisé), car elles font partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi sur l'Union européenne (retrait) de 2018 (telle que révisée). À la suite de la publication de la présente annonce via le service d'information réglementaire, cette information privilégiée est désormais considérée comme faisant partie du domaine public.

- Fin–

A propos de PROmate™

PROmate™ est conçu pour améliorer l'efficacité des tests COVID-19 en reconditionnant certains réactifs et en réduisant le nombre de consommables et le nombre d'étapes nécessaires. Cela diminue la complexité pour l'opérateur et améliore les temps de cycle. Le test PROmate™ combiné aux instruments q16 et q32 de Novacyt est marqué CE et a été approuvé de manière indépendante par le groupe de validation technique (TVG - Technical Validation Group) du Royaume-Uni1 L'accréditation du TVG soutient l'utilisation de la plateforme q16/q32 et du système PROmate™ dans un environnement au chevet du patient. PROmate™ est le seul test COVID-19 PCR direct approuvé par le TVG

[1]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957995/TVG_Report-PROmate.pdf

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210409005202/fr/