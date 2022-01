Novacyt S.A. (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe ») Stratégie et rapport d'activité pour l'année 2021

Chiffre d'affaires et EBITDA de l'année conformes aux attentes

Engagement à devenir un leader mondial dans le diagnostic clinique

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce son rapport d’activité non auditée pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, ainsi qu'une mise à jour de la stratégie suite aux 100 premiers jours du nouveau Directeur Général David Allmond au sein du Groupe. Le chiffre d’affaires et l'EBITDA déclarés pour la période sont tous deux conformes aux attentes. Le Groupe a l'intention d'annoncer ses résultats annuels audités pour 2021 dans la semaine commençant le 25 avril 2022.

David Allmond, Directeur Général du Groupe Novacyt, a commenté :

« En 2021, nous avons réalisé une performance financière conforme aux attentes, hors notre différend en cours avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC). Cela a mis en évidence l'agilité de notre Groupe pour répondre rapidement à l'évolution du marché pour nos produits, avec une augmentation notable de la demande du marché privé pour le test COVID-19 dans les voyages, le sport, le cinéma, les médias et les lieux de travail.

Au cours de mes 100 premiers jours en tant que Directeur Général de Novacyt, j'ai entrepris un examen global de l'entreprise et je suis heureux de vous présenter mes conclusions préliminaires. Nous restons déterminés à devenir un leader mondial dans le diagnostic clinique pour la lutte contre les maladies infectieuses, ce qui sera possible en renforçant l'équipe, notre activité principale et en améliorant notre position de "premier intervenant mondial" aux épidémies de nouveaux agents pathogènes. Nous nous efforcerons également de rationaliser notre programme de R&D afin de nous concentrer sur les opportunités commercialement attractives et d'apporter les bonnes solutions, aux bons clients et au bon moment. Nous allons également réévaluer la façon dont nous tirons parti de nos produits sur chacun de nos marchés mondiaux cibles, tout en poursuivant notre expansion internationale.

Je suis convaincu, comme je l'étais lorsque j'ai rejoint Novacyt en octobre 2021, que le Groupe a les atouts clés en place pour construire vers la prochaine phase de croissance et continuera à apporter une contribution significative à la santé mondiale tout en offrant de la valeur à nos actionnaires. Alors que nous investissons dans le développement de produits non-COVID-19 pour répondre à des besoins non satisfaits élevés et que nous soutenons nos efforts de développement commercial, je suis enthousiaste quant à l'avenir de Novacyt en tant qu'organisation plus forte avec une orientation stratégique claire. »

Faits marquants financiers

Le chiffre d’affaires pour l'exercice 2021 s'élèvent à 95,8 millions de livres sterling, contre 277,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2020, à l'exclusion des 40,8 millions de livres sterling du chiffre d’affaires lié au contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) faisant l'objet d'un litige contractuel, comme annoncé précédemment, conformément aux prévisions de la direction d'environ 100 millions de livres sterling.

Le chiffre d’affaires lié aux produits COVID-19 représentent 86 % de l'exercice 2021, contre 95 % de l'exercice 2020.

Comme annoncé en août 2021, l'année a vu une réorientation significative des grands contrats centralisés vers des tests privés, axés sur les laboratoires indépendants et les organisations non gouvernementales (ONG). Le chiffre d’affaires des laboratoires indépendants ont augmenté de 98% par rapport à l'année précédente, passant de 28,3 millions de livres sterling à 55,9 millions de livres sterling, ce qui inclut 10,5 millions de livres sterling de chiffre d’affaires provenant des ONG. Les tests privés ont représenté 58 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2021, soit 55,9 millions de livres sterling, contre 10 % pour l'exercice 2020, soit 28,2 millions de livres sterling. Le Royaume-Uni a représenté 45 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2021, soit 42,7 millions de livres sterling, contre 79 % pour l'exercice 2020, soit 219,4 millions de livres sterling.

La marge brute du Groupe avant éléments exceptionnels devrait être de l'ordre de 70%.

L'EBITDA avant éléments exceptionnels de l'exercice 2021 devrait être supérieur à 36,0 millions de livres sterling (exercice 20 : 176,1 millions de livres sterling), soit une marge supérieure à 37 %, conformément aux prévisions de la direction, qui tablait sur environ 40 %.

La trésorerie de la Société au 31 décembre 2021 s'élève à 101,8 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2020 et 77,2 millions de livres sterling au 30 juin 2021.

Faits marquants opérationnels

Développement rapide et lancement de 15 nouveaux tests pour soutenir les laboratoires, les cliniciens et les tests privés de COVID-19 depuis le début de 2021.

Lancement des laboratoires de traitement mobiles VersaLab™ et VersaLab™ Portable pour élargir les possibilités de tests à proximité des patients dans le secteur privé.

Intégration dans l'accord-cadre national (National Framework Agreement), qui a donné lieu à un nouveau contrat de 4,7 millions de livres sterling avec le DHSC pour la fourniture de tests PROmate® COVID-19 au NHS.

Obtention de nouveaux contrats avec l'OMS et l'UNICEF pour la fourniture de produits COVID-19.

Croissance de nouveaux marchés pour les tests privés, notamment les voyages, le sport, le cinéma, les médias et les lieux de travail.

Concentration sur le programme de surveillance garantissant, à ce jour, que le portefeuille de produits PCR de la Société reste capable de détecter toutes les souches publiées de SRAS-CoV-2 avec le même niveau élevé de précision. Cela inclut la variante la plus récente, Omicron, qui est en passe de devenir la souche dominante au niveau mondial.

David Allmond a été nommé directeur général et a renforcé l'équipe de direction et les opérations commerciales pour soutenir la croissance future.

Constatations et conclusions initiales de l'examen stratégique

Depuis son arrivée le 18 octobre 2021, David Allmond a procédé à un examen stratégique initial de l'Entreprise au cours de ses 100 premiers jours en tant que directeur général et fournit les principales conclusions suivantes. Novacyt a déjà commencé à mettre en œuvre plusieurs des conclusions de cet examen initial et a l'intention de développer en détail la stratégie au moment de la publication des résultats annuels de 2021.

La vision du Groupe de devenir un leader mondial dans le diagnostic clinique pour la lutte contre les maladies infectieuses s’appuie sur les trois piliers précédemment annoncés que sont l'expansion du portefeuille de produits, l'expansion géographique et le développement commercial. Le Groupe vise à réaliser cette vision en :

Renforçant l'équipe et l'activité principale de la Société pour devenir une base durable de croissance et continuer à stimuler l'innovation. L'activité principale consistera dans les diagnostics in vitro (DIV) COVID-19 et non-COVID-19, dans les sciences de la vie/produits destinés à la recherche uniquement (RUO) et dans l’instrumentation.

Maintenir la position de Novacyt en tant que « premier intervenant mondial » pour répondre rapidement aux épidémies importantes par le biais de tests et de la surveillance du marché. Novacyt a fait preuve de rapidité et d'agilité pour fournir des produits critiques, comme l'a démontré sa réponse à la pandémie de COVID-19 et aux épidémies précédentes, notamment celles de Zika, de H1N1 (grippe porcine) et d'Ebola.



Le Groupe continuera d'investir dans la R&D afin de fournir de nouveaux produits dans le domaine respiratoire et dans d'autres domaines où les besoins ne sont pas satisfaits, ce qui constitue un pilier essentiel de sa stratégie depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cependant, l'entreprise va passer d'une activité « dirigée par le développement » à une activité « dirigée par le marché », ce qui changera la façon dont le succès est mesuré au sein de l'entreprise, du nombre de produits développés à une meilleure compréhension des besoins de ses clients et au développement de solutions pour y répondre au mieux. En conséquence, des plans ont été mis en place pour réaliser des évaluations initiales plus complètes des opportunités de marché avant de déterminer la meilleure façon d'investir pour créer de la valeur.

En outre, un conseil consultatif scientifique international, ainsi que des conseils consultatifs dans les pays et les domaines thérapeutiques, sont en cours d'établissement pour aider à la surveillance du marché et à l'orientation des innovations futures. Il est donc important que la Société soit confiante dans la création de valeur future avant de se lancer dans des investissements importants dans des programmes de développement. Dans l'intervalle, Novacyt continue de constituer un solide pipeline d'opportunités de développement commercial pour des partenariats, des licences et des fusions et acquisitions afin de renforcer l'activité et d'accélérer la croissance.

Un autre pilier clé du développement stratégique de Novacyt à ce jour a été l'expansion géographique, avec un accent mis sur le développement des ventes directes, du marketing et des canaux de distribution. Cet objectif est toujours d'actualité, puisque le Groupe exploite désormais les marchés adjacents en Europe avec des produits marqués CE, et obtient des enregistrements ciblés pour permettre la vente dans des territoires supplémentaires. Au-delà de ses principaux marchés cibles, la Société continuera également à renforcer et à travailler avec son réseau international de distributeurs afin de soutenir la croissance et d'assurer une portée mondiale accrue pour ses portefeuilles de DIV, de RUO et d'instrumentation.

Alors que l'examen stratégique de l'entreprise se poursuit, le Groupe examine également les activités de Lab21 et de Microgen et étudie les mérites du maintien de plusieurs entités/noms de Sociétés sous l'égide du Groupe Novacyt par rapport à un modèle d'entreprise et une marque simplifiée, qui, selon les administrateurs, pourraient avoir plus d'impact.

Changements au sein de l'équipe dirigeante pour soutenir la prochaine phase de croissance

Paul Oladimeji occupe le poste nouvellement créé de directeur de la recherche et du développement (R&D) du groupe, à compter du 1er janvier 2022. Paul est un spécialiste des technologies d'amplification des acides nucléiques et un neuroscientifique de formation.

Bryan Close a été nommé directeur des opérations, à compter du 17 janvier 2022. Bryan est un ingénieur diplômé et apporte une expérience significative dans le domaine des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion de projet, acquise au cours d'une carrière de 35 ans.

Paul Eros, directeur commercial, a pris sa retraite à la fin de l'année 2021 après quatre années passées au sein du Groupe. Paul continuera à travailler avec Novacyt en tant que consultant, en se concentrant sur le développement commercial.

Litige en cours avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC)

Comme indiqué précédemment, l'entreprise reste en litige avec le DHSC en ce qui concerne un contrat d'approvisionnement conclu au quatrième trimestre 2020. Au cours de l'année 2021, le Groupe s'est efforcée de montrer la performance de l'Entreprise en excluant tout impact financier du chiffre d’affaires contesté. À l'heure actuelle, le Groupe continue d’échanger avec le DHSC pour résoudre le différend et continue de croire qu'elle a de solides motifs pour faire valoir ses droits contractuels.

Perspectives pour 2022

Comme on l'a observé au cours des deux dernières années, et mis en évidence au cours des deux derniers mois, l'évolution de cette pandémie est imprévisible et, par conséquent, la prévisibilité de la demande de tests l'est également. Actuellement, le Conseil d'administration s'attend à ce que les ventes déclarées de COVID-19 soient réduites d'environ 50 % en 2022, par rapport à 2021, ce qui sera partiellement compensé par les nouveaux produits non COVID-19 qui commenceront à être commercialisés au quatrième trimestre 2022.

Au Royaume-Uni, l'incertitude supplémentaire concernant la disponibilité des produits a été causée par la mise en œuvre de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire sur les dispositifs médicaux (homologation des dispositifs de test du coronavirus) (amendement) (« CTDA »), comme annoncé précédemment. Alors que Novacyt a réussi jusqu'à présent à obtenir l'approbation d'un produit et deux au protocole temporaire, huit produits restent en cours d'examen. Le Groupe continue de s'engager auprès de l'Agence britannique de sécurité sanitaire et fournira, le cas échéant, d'autres mises à jour sur ses tests encore en cours d'examen.

Le Conseil d'administration estime que le Groupe est bien placée pour accélérer ses investissements dans le développement de produits autres que le COVID-19 afin de répondre à des besoins non satisfaits, d'étendre sa portée internationale et de soutenir ses efforts de développement commercial.

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

