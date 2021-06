Novacyt S.A. (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe ») : Extension du portefeuille de tests COVID-19 à flux latéral PathFlow®

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, s’apprête à lancer deux tests à flux latéral (LFT) PathFlow® de détection des antigènes de la COVID-19 afin de renforcer le portefeuille COVID-19 du Groupe et de saisir de nouvelles opportunités de marché, en particulier sur les lieux de soins (POC). Novacyt ciblera d'abord les opportunités des marchés privés pour ces LFT via son réseau de distribution existant.

Les deux nouveaux tests PathFlow® COVID-19 de Novacyt sont petits, sans instrument, et contiennent tous les éléments nécessaires au prélèvement, à la préparation, au dépistage, à l'interprétation des résultats et à l'élimination des échantillons en toute sécurité, pour une utilisation pratique par les professionnels de santé ou les patients à domicile. L'utilisation de tests sur les lieux de soins est une option de dépistage rapide de première ligne et, par conséquent, les tests à flux latéral PathFlow® de détection des antigènes de la COVID-19 de Novacyt complètent le portefeuille existant de tests PCR du Groupe pour le diagnostic du SARS-CoV-2.

PathFlow® COVID-19 Rapid Antigen Pro est un LFT marqué CE à usage professionnel qui détecte les antigènes du SARS-CoV-2 à partir d'échantillons nasaux antérieurs ou d'échantillons nasopharyngés et fournit des résultats en 15 minutes environ. Lors de l’utilisation de prélèvements nasaux, le test a démontré une sensibilité de 93,5% et une spécificité de 99,3% et lors de l’utilisation de prélèvements nasopharyngés, il a démontré une sensibilité de 93,4% et une spécificité de 99,4%. Les deux méthodes de prélèvement ont été testées sur 316 échantillons. Ce produit est désormais disponible.

PathFlow® COVID-19 Rapid Antigen est un auto-test à flux latéral (LFT) pour détecter les antigènes du SARS-CoV-2 à partir d'échantillons de fluides buccaux et fournit des résultats en 15 minutes environ. Ce test a démontré une sensibilité de 90,1% et une spécificité de 99,3% à partir de 303 échantillons cliniques. Le test offre un dépistage de masse pour les marchés tels que les services à domicile, les voyages, les événements et le lieu de travail. Novacyt prévoit de proposer prochainement ce LFT en tant que produit marqué CE.

PathFlow® COVID-19 Rapid Antigen Pro et PathFlow® COVID-19 Rapid Antigen ont été développés avec un partenaire dans le cadre d'un accord OEM en collaboration avec la division Microgen Bioproducts de Novacyt.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

« Durant toute la pandémie, nous avons continué à lancer de nouveaux produits pour nous assurer que notre portefeuille COVID-19 reste à la pointe de notre industrie. Ces deux tests LFT de détection d'antigènes aideront nos clients alors que le marché continue à évoluer vers des tests privés et nous pensons qu'ils deviendront un point d'entrée utile à notre gamme existante de tests PCR COVID-19. Face à l'éventualité d'une saison grippale dans l'hémisphère nord dans quelques mois, il sera important de savoir si une personne est atteinte de la grippe ou du SARS-CoV-2 et l'accès à des résultats rapides sera essentiel pour le traitement des patients et pour contenir la propagation de la COVID-19. Ces LFT s'ajoutent à notre gamme PathFlow® existante, qui est un portefeuille pour le diagnostic rapide d'un certain nombre de maladies infectieuses, et nous continuerons à évaluer d'autres tests COVID-19 destinés aux lieux de soins afin de répondre aux évolutives du marché. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210628005848/fr/