Novacyt S.A. : Point sur les activités du premier semestre

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe »), spécialiste international du diagnostic clinique, fait un point sur ses activités du premier semestre avant sa réunion pour les investisseurs d'aujourd'hui.

Chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin 2021

En milliers de livres sterling S1 S1 Croissance

annuel Croissance

annuel 2021 2020 en % Chiffre d'affaires total du Groupe 94 710 63 252 31 458 50% Chiffre d'affaires lié au DHSC 40 759 18 406 22 353 121% Chiffre d'affaires hors DHSC 53 951 44 846 9 105 20%

Le chiffre d'affaires non audité du premier semestre de 2021 a augmenté de plus de 50 % pour atteindre 94,7 millions de livres sterling, contre 63,3 millions de livres sterling pour le premier semestre de 2020. Sur ce chiffre d'affaires total, 54 millions de livres sterling résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume-Uni, menant à une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires hors DHSC comparé à l'année précédente.

Comme annoncé le 21 mai 2021, le chiffre d'affaires de 40,8 millions de livres relatif aux ventes au DHSC est en conflit.

Mise à jour des activités commerciales

Signature d'un contrat avec le DHSC dans le cadre du PHE (Public Health England)

Primerdesign, filiale intégralement détenue par Novacyt, a remporté un nouveau contrat dans le cadre du PHE National Microbiology Framework, avec effet immédiat, pour l‘approvisionnement de tests PROmate® COVID-19 au NHS. Les tests PROmate® COVID-19 ont été développés pour être utilisés sur la plateforme d'instruments PCR q16 et q32 de Novacyt. La plateforme d'instruments PCR q16 et q32 pour patients proches utilisant le test PROmate® COVID-19 a été validée et peut être utilisée dans certains hôpitaux du NHS. Le contrat est évalué à 4,7 millions de livres sterling et durera jusqu'au 31 mars 2022. Il n'y a pas de niveau d'achat minimum dans le cadre de ce contrat.

Par ailleurs, il n'y a pas d'autre mise à jour à l'annonce du 22 juin 2021 concernant le second contrat d’approvisionnement conclu par le Groupe avec le DHSC, qui est en conflit.

Accords à long terme avec des organisations non gouvernementales

Novacyt a conclu un accord à long terme (LTA) de deux ans avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’approvisionnement de ses tests genesig® COVID-19. En outre, le Groupe a reçu la confirmation de l'UNICEF que son accord à long terme existant avec l'organisation a été prolongé de 12 mois jusqu'en juillet 2022. À ce jour, Novacyt a expédié des commandes à un total de huit pays dans le cadre du LTA de l'UNICEF depuis septembre 2020.

Dépistage dans le secteur privé

Dans l'ensemble, les ventes sur le marché privé britannique, qui comprennent actuellement les tests COVID-19 dans les secteurs du cinéma, des médias, des voyages et des entreprises, ont augmenté de manière significative au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. Le Groupe estime qu'il est bien placé pour continuer à soutenir cette croissance au cours du second semestre de l'année.

Dans le cadre de son expansion dans le domaine des tests privés, le Groupe a également signé un premier contrat d’approvisionnement de produits genesig® COVID-19 avec Excalibur Healthcare Services, qui a investi dans de nouveaux services de laboratoire à Cambridge, au Royaume-Uni, pour soutenir les tests COVID-19 des clients privés.

Le test PROmate® COVID-19 2G (à deux gènes) de Novacyt est un produit clé qui devrait soutenir la croissance des tests privés au second semestre. Comme annoncé le 23 avril 2021, le test CE-IVD PROmate® COVID-19 (à un seul gène) de Novacyt identifie le gène ORF1ab du SARS-CoV-2. En raison d'un besoin émergent dans certains pays, la société a lancé un deuxième test PROmate® COVID-19 CE-IVD pour identifier à la fois le gène ORF1ab et le gène nsp16 du SARS-CoV-2.

Perspectives

Le Groupe prévoit la poursuite d'une forte croissance des tests privés avec la réouverture des marchés et des voyages et, alors que l'hémisphère Nord entre dans l'hiver, le potentiel de taux d'infection plus élevé augmentera le besoin de tests COVID-19. Depuis le début de l'année 2020, ce sont 16 nouveaux produits CE-IVD que le Groupe a lancés, et il prévoit d'en lancer 10 autres d'ici la fin de l'année 2022.

Par conséquent, le Groupe réitère ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC, comme annoncé le 22 juin 2021.

Réunion pour les investisseurs

Comme annoncé le 5 août 2021, certains membres de l'Equipe de direction présenteront la stratégie du Groupe ainsi qu'une mise à jour opérationnelle, suivie d'une séance de questions-réponses en direct aujourd'hui à 13h00 BST / 14h00 CEST. Cette conférence est organisée par la plateforme numérique en ligne Investor Meet Company, et les détails de la connexion sont également disponibles pour les participants une fois qu'ils sont inscrits.

Les investisseurs déjà inscrits sur la plateforme et ajoutés à la rencontre avec le Groupe seront automatiquement invités. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, les investisseurs et les analystes peuvent s'inscrire gratuitement à Investor Meet Company et demander à participer à la réunion organisée par Novacyt via le lien suivant : https://www.investormeetcompany.com/novacyt-sa/register-investor.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

« Novacyt poursuit ses efforts pour répondre à la demande actuelle et future de tests COVID-19. Nous continuons à veiller à ce que l'innovation soit au centre de notre stratégie et à ce que notre portefeuille croissant de tests COVID-19 soit disponible pour les clients des secteurs privé et de la santé public afin de développer les partenariats existants et d'en soutenir de nouveaux. Tout au long de la pandémie, la demande de tests du NHS est restée une priorité essentielle pour le Groupe et l'attribution d'un contrat dans le cadre du PHE National Microbiology Framework témoigne de notre engagement continu.

Nous pensons que notre stratégie à long terme soutient également la croissance de Novacyt après l'épisode COVID-19. En particulier, nos progrès et notre potentiel de croissance dans le secteur privé nous aideront non seulement à maximiser l'opportunité des tests COVID-19, mais aussi à nous assurer que nous sommes bien placés, tant au niveau des technologies que des partenaires, pour une croissance durable au-delà de la COVID-19. Nous pensons donc que Novacyt est bien positionnée pour poursuivre la transformation de son activité. »

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

