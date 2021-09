Novacyt S.A. : Proposition de traitement comptable du litige en cours avec le DHSC sur les résultats du premier semestre 2021

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT) (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe »), un spécialiste international du diagnostic clinique, annonce le traitement comptable proposé du litige en cours avec le DHSC sur ses résultats non audités du premier semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Les résultats du premier semestre 2021 devraient être annoncés le 27 septembre 2021.

Suite à l'annonce faite lors de la publication des résultats annuels de la Société le 22 juin 2021, et de la mise à jour semestrielle ultérieure le 18 août 2021, concernant le litige avec le DHSC, le traitement comptable des revenus et des coûts liés au DHSC au S1 2021, détaillé ci-dessous, ne modifie pas la position juridique ou les droits de la Société en ce qui concerne le litige. La Société continue de travailler avec ses conseillers pour résoudre le litige et estime qu'elle a de bonnes raisons de faire valoir ses droits contractuels.

La Société réitère ses prévisions de revenus, à l'exclusion des revenus contestés du DHSC, pour l'ensemble de l'exercice, soit environ 100 millions de livres sterling et une marge d’EBITDA sous-jacente d'environ 40 %, comme annoncé le 22 juin 2021. Toutefois, la marge d’EBITDA du Groupe pour l'ensemble de l'année pourrait être sensiblement affectée par l'issue du litige en cours avec le DHSC et la réduction de valeur des stocks, comme indiqué ci-dessous.

Au moment de la mise à jour semestrielle de la Société le 18 août 2021, il a été noté que 40,8 millions de livres sterling de chiffre d’affaires au S1 2021 étaient en litige avec le DHSC. Lors de la publication des résultats semestriels 2021, la Société est tenue d'appliquer les normes comptables applicables aux revenus contestés. Le Conseil d'administration a donc adopté une approche prudente et a décidé que tant que le litige avec le DHSC ne sera pas résolu, la Société ne comptabilisera pas les revenus du premier semestre 2021 de 40,8 millions de livres sterling provenant du DHSC, conformément à la norme comptable IFRS 15 sur les produits des contrats avec les clients. Le reste du chiffre d'affaires du premier semestre 2021, soit 54,0 millions de livres sterling, provenant des revenues hors DHSC, reste inchangé.

En plus de ne pas comptabiliser les 40,8 millions de livres sterling de ventes liés au DHSC dans ses résultats intermédiaires, la Société a prudemment décidé de comptabiliser les coûts de fabrication de 6,9 millions de livres sterling liés à ces revenues contestés.

La Société va enregistrer également un coût exceptionnel unique de 28,9 millions de livres sterling pour déprécier les stocks que la Société avait constitués en prévision d'une demande accrue du DHSC et pour mettre fin à des contrats d’approvisionnement avec des tiers qui ne sont plus nécessaires. Cette constitution de stocks était la réponse directe de Novacyt à l'appel lancé par le Gouvernement britannique aux fabricants britanniques pour qu'ils renforcent leur capacité de production et la flexibilité de leur chaîne d'approvisionnement face à la pandémie de COVID-19 et était basée sur la demande probable indiquée par le DHSC. La Société continuera à chercher des moyens d'utiliser ce stock.

Comme annoncé le 18 août 2021, Novacyt continue de fournir des tests PROmate® COVID-19 au NHS selon les termes d'un nouveau contrat attribué par le DHSC dans le cadre du National Microbiology Framework de Public Health England.

En milliers de Livre Sterling S1 2021

Hors DHSC S1 2021

Impact du

litige avec le

DHSC S1 2021

Total Groupe Chiffre d’affaires Total Groupe 53 950 53 950 Marge brute 38 044 -35 770 2 274 Marge brute en % 71% 4% EBITDA 23 169 -35 770 -12 601 EBITDA % 43% -23%

Conformément à l'annonce faite le 22 juin 2021, l'activité hors DHSC générera une marge brute d'environ 71 % du chiffre d'affaires et un EBITDA d'environ 43 % du chiffre d'affaires pour le semestre. La trésorerie de la société au 30 juin 2021 était de 77,2 millions de livres sterling.

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

