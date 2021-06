Novadial présente sa nouvelle solution Apenday

Novadial, expert en gestion de la relation client et transformation digitale, continue d’innover et renforce son offre en annonçant le lancement d’Apenday, la meilleure solution de prise de rendez-vous en ligne.



Disponible 24h/24 et 7j/7, la solution Apenday propose une expérience de réservation unique ultra personnalisable. Son interface s’adapte à l’identité visuelle du client pour une intégration parfaite sur tous les dispositifs digitaux (site web, extranet, email, …). Directement connectée à Google Calendar, ICloud et Office 365, cette solution SaaS se synchronise aisément avec les agendas professionnels actuels et distribue intelligemment les rendez-vous aux collaborateurs en fonction de leurs disponibilités en temps réel et de leurs compétences.

Apenday est également dotée d’un système de notification email/SMS qui permet notamment d’envoyer des messages de confirmation et de rappel aux clients. Parce que la satisfaction des clients est la priorité de tous, une enquête de satisfaction post rendez-vous est disponible et permettra d’améliorer la qualité de service.

Apenday répond aux besoins actuels des entreprises face à la crise sanitaire et intègre à la solution la possibilité de réaliser des rendez-vous à distance, en visioconférence. La fonctionnalité offre une expérience fluide, intégrée directement au navigateur et sans rien à télécharger. Elle permet ainsi de partager son écran, réduire ses déplacements, faciliter l’engagement client, personnaliser et maintenir un lien humain entre les entreprises et leurs clients dans ce contexte si particulier.

Quelques bénéfices liés à l’utilisation d’Apenday :

Optimiser la gestion de plannings & fiabiliser l'organisation interne

Centraliser les demandes de rendez-vous & réguler les flux physiques

Améliorer l’expérience client, simplifier la prise de rendez-vous & développer l'autonomie du client

Stéphane Calzado, chez Novadial « La gestion des rendez-vous est un sujet stratégique pour nombre d’entreprises. Notre solution a pour objectif de simplifier et de sécuriser cette tâche. Simple à mettre en œuvre, Apenday est donc un outil central qui permet de gérer un processus souvent complexe et de dégager des gains significatifs. Conçue pour s’intégrer aisément au système d’information, Apenday permet enfin aux clients de prendre aisément leurs rendez-vous et aux entreprises d’accéder à de réels bénéfices. »