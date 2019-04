Novares entre au capital du belge Quad (électronique imprimée)

La prise de participation, de 20%, est effectuée par le fonds de capital risque Novares Venture Capital Fund, créé en février 2018. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été rendus publics.

Il s'agit du troisième investissement de Novares depuis le début de l'année, après l'acquisition d'une participation minoritaire dans la start-up française Actronika, spécialisée dans les technologies IHM (interfaces homme-machine) disruptives et les technologies haptiques (liées au toucher sur les écrans), et l'acquisition de l'américain Miniature Precision Components (CPC) dans les pièces moteurs.

Créé à Monaco il y a 72 ans, l'ex-Mecaplast entend surfer sur le développement des surfaces tactiles à bord des voitures et sur l'appétit pour les pièces et composants en plastique afin de réduire le poids des véhicules électriques et hybrides.

Le groupe, qui compte racheter à son partenaire chinois Yanfeng sa participation dans leur JV Shanghai Key Automotive Plastics Components en juin prochain, devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros cette année contre 1,12 milliard en 2018. Contrôlé par Equistone depuis 2016, il a tenté à deux reprises de s'introduire en Bourse, mais a renoncé à son projet en 2017 en raison d'un différend sur la consolidation d'une JV chinoise, puis en 2018 à cause de la volatilité des marchés.

(Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)