Novartis dans le rouge à la Bourse, malgré le feu vert pour le Zolgensma

Zurich (awp) - Novartis ne profitait pas, dans les premiers échanges mardi à la Bourse suisse, de l'obtention du feu vert européen pour la thérapie génique Zolgensma destinée aux bébés et enfants atteints d'amyotrophie spinale (AMS). Les analystes s'attendaient à une telle décision.

A 09h25, le titre Novartis reculait de 0,27% à 82,33 francs suisses, dans un SMI en hausse de 0,24% à 9764,11 points.

L'approbation par l'Union européenne était attendue, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Mais les discussions au sujet du prix du Zolgensma avec les différents pays ne seront pas faciles, prévient Michael Nawrath. Néanmoins, il s'attend à une "conquête lente mais continue" du marché de l'amyotrophie spinale de type 1. Le Ridisplam du concurrent Roche a plus de chance de s'emparer des marchés plus modestes des types 2 et 3 s'il est approuvé en août.

Vontobel estime qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour les patients atteints d'AMS. Du point de vue des investisseurs, la nouvelle était attendue suite à l'avis positif du 27 mars du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'analyste Stefan Schneider enlève les derniers 20% d'ajustement au risque pour ses estimations de ventes maximales de 555 millions de dollars. Il recommande de conserver le titre et relève l'objectif de cours de Novartis à 87 francs suisses, contre 86 francs suisses précédemment.

