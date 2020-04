Matières premières : Novatek passe dans le rouge au 1er trimestre à cause du virus et du rouble

Moscou (awp/afp) - Le numéro deux du gaz russe, le groupe privé Novatek, a annoncé mercredi un déficit net au premier trimestre de l'année, plombé par la crise du nouveau coronavirus et par l'importante dépréciation du rouble depuis le début de l'année.

De janvier à mars, le déficit net du groupe s'est établi à 30,7 milliards de roubles (385 millions d'euros au taux actuel), contre un bénéfice net de 381,8 milliards de roubles pour la même période l'an dernier, a indiqué Novatek dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a pour sa part chuté de 21,2% à 184,6 milliards de roubles, et l'Ebitda s'est contracté de 14,7% à 100,7 milliards de roubles.

L'acteur incontournable du gaz naturel liquéfié russe a enregistré une hausse de 2,2% de sa production de GNL, mais une baisse de 6,8% de ses ventes, à 20,7 milliards de m3 sur un an, tirées vers le bas notamment par les ventes internationales.

Novatek a évoqué les évènements "hors de son contrôle" ayant provoqué cette dégringolade. Les effets économiques des mesures de confinement prises par de nombreux gouvernements pour endiguer la propagation du coronavirus ont entraîné une baisse de la demande en hydrocarbures.

A celle-ci s'est ajoutée l'augmentation de la production de pétrole suite à "l'annulation de l'accord Opep+", avec pour résultat "un déclin des prix mondiaux des hydrocarbures" et "une dépréciation significative du rouble par rapport au dollar et à l'euro".

Hors effets de taux de change, le groupe explique enregistrer un bénéfice net en baisse de 18,5% sur un an à 53,5 milliards de roubles. Ce chiffre prend également en compte les gains enregistrés au premier semestre 2019 suite à la vente de participations dans Arctic LNG 2, méga projet en préparation et estimé à plus de 20 milliards de dollars.

Novatek est devenu le premier producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié russe, notamment grâce à ses mégaprojets Yamal LNG, pleinement opérationnel, et Arctic LNG 2.

"Malgré l'instabilité économique sur les marchés mondiaux le groupe continue (...) à mettre en oeuvre ses principaux projets d'investissement prévus", ajoute Novatek.

afp/rp