Novavax évoque une possible cessation de paiements

New York (awp/afp) - Le laboratoire américain Novavax, connu pour avoir produit l'un des vaccins contre le coronavirus, a indiqué mardi qu'il faisait face à une "incertitude significative" quant à sa trésorerie dans l'année à venir, évoquant le risque d'une possible cessation de paiements.

L'action du groupe de Gaithersburg (Maryland) plongeait de plus de 25% dans les échanges postérieurs à la clôture de Wall Street.

Le laboratoire a révélé mardi que le gouvernement américain lui avait signifié la fin anticipée, dès décembre, de l'accord d'achats de vaccins liant les deux parties.

Cette décision devrait priver Novavax d'une partie de l'enveloppe de 460 millions de dollars encore prévue et amputer d'autant sa trésorerie.

Par ailleurs, le groupe pharmaceutique est empêtré dans un contentieux avec l'alliance internationale Gavi, partenariat public-privé destiné à améliorer l'accès aux vaccins des pays défavorisés.

Fin novembre, Novavax avait rompu unilatéralement l'accord prévoyant la fourniture de 350 millions de doses de son vaccin anti-Covid, constatant que Gavi n'avait passé commande ferme que pour 2 millions d'unités.

L'alliance réclame depuis à Novavax les 700 millions de dollars versés, à titre d'acompte, au laboratoire, qui refuse.

Mardi, le groupe a fait savoir que le dossier était soumis à une procédure arbitrale afin de solder le litige.

"Compte tenu de cette incertitude, il existe des doutes substantiels quant à notre capacité à poursuivre notre activité au-delà d'un an", a expliqué Novavax.

Le vaccin de Novavax contre le Covid-19, baptisé Nuvaxovid, n'a reçu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une autorisation de mise sur le marché qu'en juillet dernier, plus d'un an et demi après le feu vert de la FDA aux versions de Pfizer et Moderna.

Nuvaxovid s'appuie sur une technique plus classique que l'ARN messager utilisé par Pfizer et Moderna.

Après avoir bénéficié d'un gros appétit des investisseurs en 2020 et 2021, comme les autres groupes pharmaceutiques cotés fabricant un vaccin anti-coronavirus, le titre Novavax s'est depuis effondré de 97%.

afp/jh