Novaxia Investissement acquiert un immeuble de bureaux à Paris

Novaxia Investissement fait l’acquisition via son fonds Recovery d’un ancien siège d’une enseigne de luxe. Cet immeuble de bureaux indépendant de 6 étages et d’une superficie de 2 100 m² est situé au début du Boulevard Malesherbes. Novaxia Investissement a signé la promesse d’achat de ce bien exceptionnel jouxtant la Place de la Madeleine, avec une décote de 20 % sur le prix de l’acquisition.



Pour Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement : " L'acquisition de cet immeuble prestigieux a été rendue possible par un véritable alignement des planètes lié à la décote des bureaux et au manque de logements à Paris. Ce projet recyclage de bureaux en logements n'aurait pas été envisageable il y quelques mois, mais la crise sanitaire et le télétravail ont rebattu les cartes. C'est notre expertise depuis maintenant plus de 15 ans ! "