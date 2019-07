Novaxia Investissement lance NEO, une SCPI spécialisée dans la transformation urbaine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Novaxia Investissement lance NEO, une SCPI qui se veut la plus accessible du marché. Cette pierre-papier est en effet accessible avec un ticket d'entrée et un versement programmé à partir de 180 euros. La société de gestion a également a abaissé la commission de souscription à 0%. Comme la plupart des solutions d’épargne en valeurs mobilières, les distributeurs de NEO seront rémunérés sur l’encours géré. NEO vise un taux de distribution de plus de 5,5%. La durée d’investissement recommandée est de 10 ans.Cette nouvelle SCPI fait de la transformation urbaine le coeur de sa stratégie d'investissement." La stratégie d'investissement de NEO vise à repenser la valeur de l'immobilier qui se situe aujourd'hui dans les changements des usages et des usagers. Cette approche sectorielle opportuniste basée sur les actifs de bureaux et l'immobilier géré utilise la " big data ". Elle sera développée en France et dans cer-tains pays de l'OCDE, dans une logique systématique et pragmatique, au service de la performance," a déclaré David Seksig, directeur général en charge des Gestions.