Novaxia a annoncé, avec quatre assureurs-vie (AG2R LA MONDIALE, Generali, Suravenir et Spirica), une mobilisation inédite en matière de recyclage de bureaux en logements. Cette mobilisation se concrétise par une innovation majeure dans l'épargne immobilière : " Novaxia R ", le premier fonds en assurance-vie de Recyclage d'immeubles de bureaux en logements.



Pour la première fois explique Novaxia, les épargnants vont pouvoir investir, à travers leurs contrats d'assurance-vie, dans le logement, tout en captant la plus-value issue de la baisse de la valeur des bureaux.



Selon la société de gestion, ils pourront ainsi participer au financement d'opérations de recyclage de bureaux en logements qui seront de plus en plus nombreuses. Cette démarche permet ainsi de viser à concilier l'utilité sociétale et le rendement de leur placement, se félicite Novaxia.