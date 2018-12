Novembre mois le plus fort en chiffre d'affaires pour la publicité

Zurich (awp) - Le mois de novembre est jusqu'ici le meilleur de l'année pour la publicité. Les recettes brutes de la publicité imprimée ont atteint 696,3 millions de francs suisses durant le mois sous revue, 0,6 million de plus qu'en mars, jusqu'alors le mois le meilleur, a indiqué Media Focus vendredi soir. Par rapport à novembre 2017, on note toutefois un léger recul de 0,3%.

Sur les 11 premiers mois de l'année, les recettes de la publicité (rabais non compris) ont atteint 6,6 milliards de francs suisses, en hausse de 2,1% sur un an et sur base comparable. Compte tenu des autres vecteurs de publicité (TV, Internet, YouTube), la progression est même de 8,1%.

En septembre, octobre et novembre, c'est la branche de la finance qui a généré le plus de recettes publicitaires. Rien qu'en novembre, ces recettes ont atteint 64 millions. Loisirs, Gastronomie et Tourisme complètent le trio de tête des branches générant le plus de recettes publicitaires.

Sur le plan politique, la publicité autour de l'initiative sur l'autodétermination avait déjà généré de grosses recettes en octobre. En novembre, avant la votation du 25, les recettes de publicité liées à cette initiative ont encore représenté 10 millions de francs suisses brut. La publicité pour le tabac a aussi nettement augmenté, alors que celle pour les médias et l'énergie a diminué.

mk/ra/rp