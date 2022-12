Novozymes avale Chr. Hansen pour former un poids lourd des biotechnologies

Copenhague (awp/afp) - Les groupes danois de biotechnologies Novozymes et Chr. Hansen ont annoncé lundi leur fusion. Les deux entreprises formeront un poids lourd des enzymes et des ingrédients alimentaires, avec 10'000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards d'euros.

Le montant exact de l'opération n'a pas été dévoilé, mais valorise Chr. Hansen à 660 couronnes danoises par action, soit 86 milliards de couronnes (environ 11,5 milliards d'euros) et une prime de près de 50% par rapport à son dernier cours de clôture en Bourse. Après l'annonce, l'action Chr. Hansen s'envolait de 27% vers 09H00 GMT à la Bourse de Copenhague, tandis que Novozymes perdait près de 10%.

Novozymes, premier fabricant mondial d'enzymes, aura en pratique l'ascendant dans cette "fusion": le nouvel ensemble portera son nom au moins dans un premier temps et sa directrice générale et son directeur financier conserveront leurs fonctions à la tête du groupe, indiquent Novozymes et Chr. Hansen dans un communiqué commun.

La fusion doit permettre des synergies financières de l'ordre de 200 millions d'euros par an à horizon de trois ou quatre ans, précisent les deux entreprises, dont les produits servent principalement au secteur agroalimentaire. L'opération, que les deux groupes espèrent boucler au dernier trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024, est soumise au feu vert des autorités de la concurrence.

afp/vj