Nowotny (BCE) veut accélérer la normalisation de la politique monétaire

L'institut de Francfort a annoncé en juin l'arrêt programmé de ses rachats nets d'actifs à la fin de l'année et a ouvert la porte à un relèvement de ses taux à partir de l'automne 2019, ce qui serait le premier depuis 2011.

Mais Ewald Nowotny, gouverneur de la banque centrale autrichienne, s'interroge sur le bien-fondé de ce délai de presque un an.

"Nous connaissons actuellement une très bonne situation économique (...) Je pense que la normalisation devrait intervenir un peu plus vite que prévu", dit-il dans un entretien accordé à la chaîne ORF.

Fin août, Ewald Nowotny avait déjà dit que la BCE devait se montrer plus ferme dans la normalisation de sa politique monétaire et s'efforcer en particulier de ne plus avoir un taux de dépôt négatif.

Il eu des propos similaires en avril, ce qui constituait alors un discours dissonant au sein de la BCE.

Le taux de dépôt, qui s'applique aux réserves excédentaires des banques auprès de la BCE, est à -0,4% depuis 2016. Sans évoquer de calendrier de prédilection, Ewald Nowotny a dit qu'il serait en faveur d'une remontée de ce taux vers -0,2%.

