La banque brésilienne Nubank a annoncé mardi un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre, la société de banque numérique soutenue par Warren Buffett ayant enregistré une forte augmentation du nombre de ses clients.

Le prêteur brésilien a été jusqu'à présent à l'abri du ralentissement du secteur bancaire mondial, les consommateurs du marché domestique clé d'Amérique latine continuant à se tourner vers ses produits de base, y compris les cartes de crédit.

"Au Brésil, notre trajectoire de croissance se poursuit, puisqu'un adulte sur deux est client de Nu et que nous sommes devenus la quatrième institution financière du pays en nombre de clients", a déclaré le fondateur et PDG David Vélez dans un communiqué.

Nubank a gagné 4,6 millions de clients au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, pour atteindre un total de 83,7 millions de clients dans le monde, ce qui représente une croissance de 28 % par rapport à l'année précédente.

Cela a permis au revenu total d'augmenter de 60 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,9 milliard de dollars, tandis que le revenu mensuel moyen par client actif (ARPAC) a augmenté pour atteindre 9,30 dollars, soit une hausse de 18 % à taux de change neutre.

Nubank, qui a fait son entrée en bourse à New York à la fin de 2021, a vu ses actions perdre plus de la moitié de leur valeur l'année dernière. L'action s'est depuis redressée et a gagné environ 95 % depuis le début de l'année.

Sur une base ajustée, la banque a enregistré un bénéfice net de 262,7 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que sur une base neutre de change, le bénéfice brut a grimpé de 113 % à 782 millions de dollars par rapport à l'année précédente, et la marge bénéficiaire brute a augmenté de 31 % à 42 %. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru et Peter Siqueira à Sao Paulo ; Rédaction de Shinjini Ganguli)