Nucléaire-Accord entre l'Iran et l'AIEA sur les caméras de surveillance

DUBAI, 12 septembre (Reuters) - L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sont parvenues dimanche à un accord pour la maintenance des caméras de surveillance des installations nucléaires iraniennes.

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, était à Téhéran pour des entretiens avec les responsables iraniens. Il devait regagner Vienne dans la soirée.

"Les inspecteurs de l'AIEA ont l'autorisation d'assurer la maintenance de l'équipement identifié et de remplacer les disques durs", ont annoncé l'AIEA et l'Organisation iranienne de l'énergie atomique dans un communiqué conjoint.

L'AIEA a informé ses membres cette semaine qu'aucun progrès n'avait été enregistré sur deux questions centrales : expliquer les traces d'uranium trouvées sur plusieurs sites anciens et non déclarés et obtenir un accès urgent à certains équipements de surveillance afin que l'agence puisse continuer à suivre une partie du programme nucléaire iranien tel que prévu par l'accord de 2015.

Téhéran s'est engagé en février à autoriser l'accès aux données de vidéosurveillance de ses installations nucléaires à la condition que les pourparlers pour la réactivation de l'accord de Vienne soient couronnés de succès. (Bureau de Dubaï, version française Sophie Louet)