Nucléaire: EDF franchit un nouveau jalon du projet Hinkley Point

EDF et son partenaire chinois CGN ont annoncé lundi avoir franchi un nouveau jalon dans la construction du projet de centrale nucléaire EPR d'Hinkley Point C, dans le sud-ouest de l'Angleterre, avec l'achèvement du radier du réacteur n°2, conformément au calendrier qu'ils s'étaient fixé et malgré l'impact du coronavirus.

Une organisation spécifique incluant une réduction de la main d'oeuvre a été mise en place dans le contexte de la pandémie et d'importants gains de productivité et de temps ont été enregistrés entre le radier du réacteur n°1 et celui du réacteur n°2, ont souligné les deux groupes dans un communiqué commun.

Ces gains ont notamment été permis par la préfabrication d'éléments à échelle industrielle dans des ateliers spécialement construits sur site, ainsi que par le recours à la modélisation numérique.

Le radier est une plate-forme en béton armé sur laquelle reposera l'îlot nucléaire, dont la construction va pouvoir commencer.

Il a été achevé dans le respect d'un calendrier fixé il y a plus de quatre ans, ont souligné EDF et CGN.

Hinkley Point C, porté à 66,5% par EDF et 33,5% par CGN, aura une capacité de 3,2 gigawatts devant lui permettre de couvrir à terme 7% environ de la demande britannique d'énergie, soit la consommation en électricité d'environ 6 millions de foyers.

EDF a relevé en septembre son estimation du coût de la centrale, aujourd'hui estimé entre 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling, qui doit commencer à produire de l'électricité fin 2025 mais dont le groupe a déjà souligné les risques de retard.

(Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André)