PARIS, 18 mars (Reuters) - EDF va mettre en place à la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) un service d'irradiation de matériaux servant ensuite à produire des gaz utilisés dans la fabrication d'armes, ont annoncé lundi le ministère des Armées et l'électricien public.

Une fois irradiés, ces matériaux contenant du lithium seront transférés vers un site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de produire du tritium, un gaz rare indispensable aux armes de dissuasion, ont précisé les services de Sébastien Lecornu à l'issue d'une visite du ministre des Armées à Civaux.

EDF a de son côté fait savoir que le service à l'étude, une première au sein du parc nucléaire français, consisterait à insérer les matériaux dans le coeur des deux réacteurs de Civaux pour les rendre radioactifs, une opération sans impact sur l'exploitation de la centrale.

Cette activité envisagée progressivement à partir de 2025 viendra en soutien de moyens existants du CEA pour lesquels l'Etat souhaite "une redondance" et il n'est pas prévu de l'étendre à d'autres réacteurs du parc, a également indiqué le groupe.

"La centrale de Civaux a été retenue pour des questions qui sont à la fois techniques et liées au fait qu'il s'agit de la centrale en service la plus jeune du parc, et qui présente donc une capacité de poursuite de sa durée d'exploitation qui est maximale", a déclaré Etienne Dutheil, directeur de la production nucléaire d'EDF, lors d'une conférence téléphonique. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)