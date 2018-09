Nucléaire-La Corée du Nord autorisera des inspections sous condition

* Pyongyang prêt à fermer le complexe nucléaire de Yongbyon

* Mais demande la réciprocité aux États-Unis

* Dit avoir démantelé ses sites nucléaires et de missiles

* Mais n'a pas invité d'experts étrangers comme promis

* Kim Jong-un dit qu'il se rendra bientôt à Séoul (Actualisé avec précisions, réaction de Trump)

par Hyonhee Shin, Joyce Lee et Soyoung Kim

SEOUL, 19 septembre (Reuters) - La Corée du Nord a accepté de supprimer de façon permanente ses sites de missiles en présence d'experts étrangers et souhaite fermer son principal complexe nucléaire de Yongbyon si les Etats-Unis prennent des mesures allant dans le même sens, a annoncé mercredi le président sud-coréen.

Moon Jae-in s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet de deux jours à Pyongyang avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Lors de négociations infructueuses précédentes, la Corée du Nord avait déclaré qu'elle pourrait envisager d'abandonner son programme nucléaire si les États-Unis fournissaient des garanties de sécurité en retirant leurs troupes de Corée du Sud et en retirant leur "parapluie" de dissuasion nucléaire de Séoul et du Japon.

Mercredi, les dirigeants des deux Corées ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour transformer la péninsule coréenne en "terre de paix sans armes nucléaires et menaces nucléaires".

Kim Jong-un a précisé qu'il se rendrait prochainement à Séoul. Il s'agira de la première visite d'un dirigeant nord-coréen dans la capitale de la Corée du Sud.

Ce troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un se voulait un test décisif pour les négociations sur le programme nucléaire de Pyongyang entre la Corée du Nord et les Etats-Unis qui se sont enlisées après le sommet historique du 12 juin dernier à Singapour entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un.

TRUMP : GÉNIAL !

Le président américain Donald Trump s'est félicité des décisions annoncées mercredi.

"Kim Jong-un a accepté d'autoriser les inspections nucléaires, sous réserve de négociations finales, et de démanteler de façon permanente un site d'essai et une aire de lancement en présence d'experts internationaux", a déclaré Trump sur Twitter.

Kim Jong-un s'était engagé à travailler à la "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne" lors de sa première rencontre avec Moon Jae-in et lors de son sommet avec Trump en juin.

Mais les discussions sur la manière de mettre en œuvre ces promesses vagues ont depuis échoué, Washington exigeant des mesures concrètes en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord avant d'accepter un des objectifs clés de Pyongyang, à savoir déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée (1950-1953).

La Corée du Nord avait proposé d'arrêter les essais nucléaires et de missiles mais n'avait pas autorisé les inspections internationales pour le démantèlement de son seul site nucléaire connu, ce qui a fait dire à ses détracteurs que son action ne pouvait être vérifiée et pouvait être facilement remise en cause.

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont par ailleurs décidé de présenter une offre commune pour co-accueillir les Jeux olympiques de 2032 et de "participer ensemble" aux compétitions internationales et notamment aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Se référant au rapatriement des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée, dont Kim Jong-un et Moon Jae-in ont également discuté, Donald Trump a déclaré :

"Les restes des héros vont continuer à être rendus aux Etats-Unis. Aussi, la Corée du Nord et du Sud vont déposer une offre commune pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. Génial!" (Avec Soyoung KimDavid Brunnstrom à Washington.Hyonhee Shin, Joyce Lee, Soyoung Kim et Pyongyang Press Corps; Danielle Rouquié pour le service français)