Nucléaire-Les USA doivent lever leurs sanctions pour que l'Iran respecte l'accord, dit Khamenei

DUBAI, 7 février (Reuters) - Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré dimanche que les Etats-Unis devaient lever leurs sanctions contre l'Iran s'ils souhaitaient voir Téhéran revenir sur ses avancées en matière de programme nucléaire.

"L'Iran a respecté toutes ses obligations dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, pas les Etats-Unis ni les trois pays européens", a écrit Ali Khamenei sur Twitter. "S'ils veulent que l'Iran renoue avec ses engagements, les Etats-Unis doivent d'abord lever toutes leurs sanctions."

"Après avoir vérifié que toutes les sanctions ont été levées, alors nous reviendrons à un respect total" de l'accord, a ajouté le guide suprême.

Les Etats-Unis sont sortis de l'accord de 2015 sous la présidence de Donald Trump, qui a rétabli en conséquence des sanctions contre l'Iran. A la suite de ce retrait, la République islamique s'est elle-même progressivement affranchie de l'accord conclu avec, outre les Etats-Unis, les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, dont la France, et l'Allemagne.

Le nouveau président américain Joe Biden, entré en fonction le mois dernier, a déclaré que, si l'Iran respectait à nouveau pleinement ses obligations, les Etats-Unis reviendraient à leur tour dans l'accord de 2015 et s'efforceraient de conclure un pacte plus global susceptible de porter également sur le programme de missiles balistiques et les activités régionales de l'Iran.

Téhéran a évoqué lundi par le biais de son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif l'hypothèse d'un retour "synchronisé" de l'Iran et des Etats-Unis au sein de l'accord de 2015 via une médiation de l'Union européenne. (Parisa Hafezi Version française Bertrand Boucey)