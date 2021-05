Nucléaire-Les USA prêts à lever de nombreuses sanctions, l'Iran veut plus

DUBAI, 7 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils étaient prêts à lever de nombreuses sanctions contre l'Iran lors des discussions sur le nucléaire à Vienne mais Téhéran en veut plus, a déclaré vendredi le principal négociateur iranien.

"Les informations qui nous été transmises par la partie américaine montrent qu'ils sont sérieux dans leur volonté de réintégrer l'accord sur le nucléaire et ils se sont déclarés prêts jusqu'à présent à lever une grande partie des sanctions", a dit Abbas Araqchi à la télévision publique iranienne.

"Mais cela ne convient pas de notre point de vue et donc les discussions se poursuivent jusqu'à ce que nous obtenions réponse à toutes nos demandes", a-t-il ajouté.

A Washington, le président américain Joe Biden a dit croire que l'Iran prenait au sérieux les négociations. "Mais de quelle manière, et ce qu'ils sont prêts à faire, c'est une autre histoire. Mais nous poursuivons les discussions", a-t-il dit.

Un quatrième cycle de discussions indirectes a débuté vendredi à Vienne entre représentants américains et iraniens sur les conditions d'un retour des Etats-Unis dans le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais) conclu à Vienne en juillet 2015, dont Washington s'est retiré en 2018 à l'initative de Donald Trump, et du respect par Téhéran de ses obligations, dont il s'est affranchi progressivement depuis deux ans. (Rédactions de Dubaï et Washington; version française Jean-Stéphane Brosse)