Nucléaire-Pour l'Iran, la levée des sanctions américaines reste un préalable - TV

DUBAI, 30 mars (Reuters) - L'Iran n'arrêtera pas d'enrichir de l'uranium à 20% avant la levée de toutes les sanctions des Etats-Unis, rapporte mardi la télévision publique iranienne, citant un responsable anonyme, en réaction à une information de la presse américaine selon laquelle Washington prépare une nouvelle proposition pour relancer les négociations.

L'administration Biden cherche à inciter l'Iran à revenir avec les Etats-Unis dans l'accord conclu en 2015, appelé JCPOA, en vertu duquel des sanctions économiques imposées à Téhéran ont été levées en échange d'un encadrement du programme nucléaire iranien.

Donald Trump, prédécesseur de Joe Biden à la Maison blanche, a sorti les Etats-Unis de cet accord en 2018 et rétabli des sanctions américaines, ce qui a amené l'Iran à s'affranchir à son tour de ses obligations, notamment en matière de degré d'enrichissement de l'uranium.

"Un haut responsable iranien a déclaré à Press TV que Téhéran ne cesserait d'enrichir de l'uranium à 20% que si les Etats-Unis levaient d'abord TOUTES leurs sanctions contre l'Iran", a indiqué la chaîne publique Press TV sur son site internet.

"Ce responsable a déclaré que Téhéran réduirait davantage ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 si les Etats-Unis ne levaient pas toutes les sanctions, avertissant que le temps pressait pour Washington", a-t-il ajouté.

De son côté, la représentation de l'Iran aux Nations unies a écrit sur Twitter: "Il n'y a besoin d'aucune proposition pour que les Etats-Unis reviennent dans le JCPOA. Cela nécessite seulement une décision politique des Etats-Unis de respecter pleinement et immédiatement toutes leurs obligations dans le cadre de l'accord."

Selon Politico, les Etats-Unis travaillent sur une proposition, dont les détails sont encore en cours de finalisation, qui consisterait à demander à l'Iran de mettre fin à certaines de ses activités nucléaires, relatives notamment aux centrifugeuses avancées et à l'enrichissement d'uranium à un degré de 20%, en échange d'un certain allègement des sanctions économiques américaines. (Bureau de Dubaï; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)