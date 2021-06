Nucléaire iranien-De sérieuses divergences demeurent, dit Washington

WASHINGTON, 24 juin (Reuters) - De sérieuses divergences demeurent dans les négociations sur un retour des Etats-Unis et de l'Iran dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et Washington devra revoir son approche si les différends ne peuvent pas être résolus dans un avenir proche, a déclaré jeudi un haut représentant américain.

"Ce processus ne restera pas ouvert éternellement", a-t-il dit à des journalistes. "Nous avons des divergences et si nous ne pouvons pas les combler dans un futur prévisible, nous allons devoir nous réunir et déterminer comment nous (...) allons avancer".

Le sixième cycle des pourparlers organisés dans la capitale autrichienne Vienne a été ajourné pour consultations dimanche dernier, deux jours après l'élection présidentielle en Iran remportée par l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi.

S'exprimant à conditionner de ne pas être nommé, le représentant a indiqué que la délégation américaine devrait retourner à Vienne pour un septième cycle de discussions d'ici peu, sans être en mesure de donner un calendrier précis.

Téhéran a annoncé mercredi que l'ensemble des sanctions américaines contre les secteurs iraniens du pétrole et des transports allaient être levées, en dépit de la pause dans les discussions et de propos prudents d'émissaires. (Reportage Arshad Mohammed, Daphne Psaledakis et Doyinsola Oladipo; version française Jean Terzian)