Nucléaire iranien-La "fin de la route" approche pour sauver l'accord-haut diplomate

NATIONS UNIES, 14 décembre (Reuters) - La porte pour raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien est ouverte pour le moment mais "nous approchons rapidement de la fin de la route" alors que les bénéfices de l'accord sont amenuisés par les avancées nucléaires de Téhéran, a déclaré mardi l'ambassadeur de France auprès de l'Onu.

"Nous approchons du point où l'escalade du programme nucléaire de l'Iran aura complètement vidé le PAGC", a dit Nicolas de Rivière aux journalistes en référence au Plan d'action global commun (JCPOA en anglais) signé par les puissances mondiales à Vienne en 2015.

"L'Iran doit choisir entre l'effondrement de l'accord du PAGC et un accord équitable et exhaustif", a-t-il ajouté, soulignant que les avancées nucléaires de l'Iran nuisaient à la paix et à la sécurité internationales. (Reportage Arshad Mohammed et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)