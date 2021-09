Nucléaire iranien-Le Drian espère une "dynamique positive" lors de l'Assemblée générale de l'Onu

NEW YORK, 20 septembre (Reuters) - Jean-Yves Le Drian a souhaité lundi que l'Iran et les grandes puissances se rencontrent dans le courant de la semaine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York afin de relancer les discussions sur la sauvegarde de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien.

"Il importe qu'on puisse essayer d'engager une dynamique positive de reprise des discussions de Vienne", au point mort depuis juin dernier, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à New York.

"Le sujet, c'est que la négociation reprenne. (...) Aujourd'hui, le temps joue contre un accord potentiel", a souligné Jean-Yves Le Drian.

"Il importe que nous puissions profiter de cette semaine, avec l'ensemble des signataires de l'accord de Vienne, pour tenter de faire reprendre des négociations indispensables. Il faut maintenant que l'Iran accepte de reprendre les discussions le plus rapidement possible en désignant ses représentants pour les négociations."

(Reportage Michelle Nichols; version française Jean-Stéphane Brosse)