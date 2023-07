PARIS (Reuters) - La nuit de samedi à dimanche a été plus calme que les précédentes sur le front des émeutes en France, où plus de 700 personnes ont été interpellées et des dégradations constatées, notamment en région parisienne et à Marseille.

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur encore provisoire, 719 interpellations ont été effectuées et 45 policiers et gendarmes ont été blessés.

Cinq jours après la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) d'un jeune homme tué par un tir de policier, des exactions ont encore été signalées en de nombreux endroits.

"Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre", a tweeté tôt dimanche matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait déployé comme la veille environ 45.000 gendarmes et policiers dans tout le pays, avec des renforts à Marseille, Lyon et Grenoble.

A Paris, des rassemblements de jeunes ont eu lieu aux abords de l'avenue des Champs-Elysées, surveillés par un important dispositif de sécurité.

Des incidents ont éclaté dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), où des tentatives de pillage et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, ont été signalés.

A Tourcoing (Nord), le Raid et des CRS sont intervenus alors qu'au moins une voiture a été incendiée malgré le couvre-feu, décrété dans de nombreuses communes.

En région parisienne, le domicile du maire Les Républicains de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Vincent Jeanbrun, a été vandalisé et son épouse et ses enfants ont été pris pour cible, a appris Reuters auprès de son entourage. L'édile a dit son intention de porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation.

Il a reçu de nombreux soutiens, dont celui du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Bravo pour ton courage et ta détermination à servir nos concitoyens ! Ne laissons passer aucune violence, verbale ou physique", a écrit ce dernier sur son compte Twitter.

Les émeutes ont commencé après la mort d'un jeune homme de 17 ans, Nahel, abattu mardi lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Des centaines de personnes ont assisté à ses obsèques samedi à la mosquée de Nanterre.

(Reportage Elizabeth Pineau avec Pascal Rossignol dans le Nord et Marc Leras à Marseille)