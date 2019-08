Nul besoin de renforcer les actifs risqués selon Fidelity International

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fidelity International affiche désormais une opinion neutre sur les actions, consciente d’un éventuel momentum soutenu par l’assouplissement des Banques Centrales. Il faudrait cependant plus de nouvelles positives pour renforcer l’opinion de la société de gestion sur la classe d’actifs. « Cette vue est certes nuancée par région et globalement nous sommes positifs sur les marchés émergents, mais négatifs sur l’Europe », explique Fidelity dans son point d’allocation mensuelle d’août 2019.Alors que l'Europe est attractive en termes de PE-forward, il n'y a pas d'écart prononcé face aux marchés émergents. La capacité de la zone euro à délivrer des bénéfices par action attractifs reste modérée par rapport aux émergents, souligne la société de gestion.De plus, il y a encore un risque de ‘no deal' pour le Brexit, de même que le ralentissement économique en Chine a durablement impacté les pays manufacturiers comme l'Allemagne et l'Italie.En revanche, les vues de Fidelity sont globalement positives sur les marchés émergents. Malgré l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, l'Asie émergente devrait être l'un des principaux bénéficiaires d'un stimulus en Chine, devant l'Europe, selon la société de gestion.